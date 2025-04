Merche: «Estoy muy agradecida al público de mi tierra porque siempre me acoge con mucho cariño»

Pocas entradas quedan disponibles para disfrutar del directo de Merche este viernes en Cádiz. El espectáculo será en el Palacio de Congresos a partir de las 20:30 horas. La cantante llega a su tierra para ofrecer al público gaditano sus grandes éxitos. «Estos conciertos son especiales, deluxe, que les llamo yo», dice la cantante que explica que «desde que cumplí los 20 años en la música, ya llevo 23, siempre hago como cuatro, cinco, seis conciertos en plan más íntimo para tener ese contacto con el público más cercano».

Cinco ciudades son las afortunadas este año. Madrid ha sido el primero de esta gira Deluxe 'Abre tu mente' con todo vendido. Cádiz será la segunda cita este viernes 4 de abril y las ciudades de Santurtzi (26 de abril), Zaragoza (16 de mayo) y Vigo (23 de mayo) serán las otras sedes que acojan a Merche durante este tour. Aunque para estos conciertos deluxe intenta cambiar las ciudades, «Cádiz tiene que estar. Cádiz, evidentemente, tiene que ser de las que siempre tengo que ir», afirma.

Y si ella le es fiel a su ciudad, el público gaditano también le es fiel a ella. Tan solo unas pocas entradas quedan a la venta para disfrutar de este espectáculo en el Palacio de Congresos, lo que hace que se muestre «feliz y encantada» y, sobre todo, «muy agradecida al público de mi tierra por siempre estar ahí y siempre darme la mano».

Aquellos afortunados que hayan logrado su entrada para este concierto podrán repasar con Merche las canciones más importantes de su extensa carrera. «Yo creo que es importante recordar, muchas veces la música tiene ese poder, escuchas una canción y te transporta directamente al momento de tu infancia, de tu adolescencia, a un momento determinado con tu familia, con tus amigos. Y quiero un poco hacer ese ejercicio a lo largo de todo el concierto con las canciones, como herramienta», cuenta.

Pero estando en Cádiz tampoco podía faltar «una parte más gaditana». Sin querer revelar mucho, cuenta que habrá versiones de un par de canciones, «una por tango y otra por bulería. También hay una sorpresita por Juanito Villar». «Hago una especie de homenaje a mi tierra y aunque la mayoría de la gente siempre me escucha cantando pop, que es la música que hago, en este caso le doy un toquecito más gaditano al asunto y queda muy chulo, es una parte acústica muy bonita», que estará complementada visualmente con el trabajo de los bailarines.

Contacto con el público

Para Merche es importante la cercanía con su público: «cuando estás arriba en el escenario y consigues verle la cara a la gente, a mí es un momento que me gusta mucho, porque ves el tipo de público que te sigue, desde niños pequeños, personas más mayores, adolescentes. Gente de todas las edades, que para mí es maravilloso». Un momento que se vuelve aún más especial en Cádiz porque «veo a la que hizo la EGB conmigo, a mi profesora de música, a mi vecina de toda la vida. Es bonito porque es gente que alguna vez me las he cruzado. Hay gente que es raro es que no me suene por lo menos la cara». Esto hace que para la cantante sea algo «muy entrañable, y con un componente emocional muy especial para mí».

Una cita que a buen seguro será especial para Merche y público y que estará cargada de emociones.

