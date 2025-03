La memoria del corazón: 50 años del Archivo Histórico Municipal de Cádiz

Un Archivo es mucho más que un macizo montañoso de documentos y papeles. Muchísimo más que estanterías combadas repletas de libros desvencijados y cubiertos de polvo, de láminas amarilleadas por el tiempo, de cubiertas deshilachadas y tintas borrosas de tanto trajín pasado y olvido presente.

Un Archivo es la memoria. La memoria de una sociedad, de usos y costumbres, de grandes proyectos, gestas y hazañas históricas compiladas negro sobre blanco. Y es la memoria colectiva y personal del pueblo y sus ciudadanos. La memoria del corazón. Por eso al cumplir 50 años, justo cuando esa retención humana comienza a flaquear, merece la pena subrayar tal onomástica con el fin de visualizar todo ese camino recorrido, con la perspectiva que ofrece la mitad de un siglo.

La Casa Palacio de las Cadenas, sede del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, comienza a celebrar una ceremonia que se extenderá hasta finales de este año con un extenso programa de actividades. La muestra retrospectiva, inaugurada este jueves, podrá verse hasta finales de abril. El fin de estos fastos es de carácter pedagógico y divulgativo, incidiendo en la tremenda labor del equipo que preserva estos documentos y multiplicando su labor divulgativa entre los gaditanos de todas las edades, pero especialmente en niños y niñas que desconocen gran parte de esa historia.

La institución ha programado para estos meses un extenso programa de actividades culturales que engloban jornadas científicas, visitas teatralizadas y talleres familiares. En la inauguración ha participado la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, evidencia del respaldo y apoyo de la administración autonómica a este colectivo que ofrece un impagable servicio público.

«Este Archivo es el corazón de la provincia, que está formada por las personas que la han habitado« desde tiempos milenarios. »La historia de Andalucía la podemos contar y la podemos tocar con nuestras manos a través de su patrimonio, de su patrimonio arquitectónico, artístico y arqueológico. No necesitamos mucho audiovisuales. Pero es que además tenemos la fortuna de tener documentada esta Historia en nuestro patrimonio bibliográfico«, resalta la consejera. »Nuestros ocho archivos provinciales conservan un importantísimo patrimonio documental, no solo en cuestión cuantitativa, sino también en la calidad y el alcance que tienen esos documentos. Estos archivos son las guardianas de la memoria, desde la Edad Media hasta nuestros días«.

Además de la consejera, el acto ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, la subdirectora general de Archivos del Ministerio de Cultura, Ana López Cuadrado, la secretaria general de Patrimonio Histórico y Documental de la Consejería de Cultura, Mar Sánchez Estrella y el director del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, Santiago Saborido.

El Archivo Histórico Provincial gaditano alberga más de 17 000 libros de protocolos, datados desde 500 años atrás, entre 1513 y hasta hace 100 años, en 1924. «De los que están disponibles 'online' ya prácticamente el 90%», valora Del Pozo. «También fondos expedidos por la Corona, la Administración del Estado, órganos judiciales, las delegaciones.... En total, más de 340 fondos documentales y archivos públicos, también privados«.

Ilustra visualmente tal magnitud bibliográfica. «Si los pusiéramos en fila india, tendríamos 15 kilómetros de documentos. 140 fondos públicos y privados. Ocho millones de imágenes de documentos accesibles 'online' a través de portal andaluz 'archivaWeb', que es una auténtica revolución. Y ellos, este equipo de trabajadores, conservan y custodian todo ello. Por lo tanto, fíjense la importancia«.

Por último, Patricia del Pozo asegura que el Archivo Histórico Provincial «es una institución que tiene mucha vida, que vibra, que está en permanente movimiento, que sigue recogiendo documentación pública y privada permanentemente. Que da servicio todos los días a muchísimos ciudadanos«.

Parafraseando a la consejera, todos los cumpleaños empiezan y acaban en el mismo día. Pero no, este no. Este no ha hecho más que comenzar.