Seis piezas que puedes encontrar en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz: las notas de Falla, el primer sorteo de Lotería Nacional...

Hace 50 años, el 6 de marzo de 1975, se firmó el decreto ministerial por el que se creó el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, dando carta de naturaleza jurídica a un servicio que, desde tres años antes, se venía prestando alojado temporalmente en el Palacio de la Diputación de Cádiz. El archivo custodiaba entonces unos 5.000 volúmenes de protocolos notariales, junto a los fondos de la Contaduría de Hipotecas de Chiclana.

A partir de esa fecha fundacional, el archivo, que se trasladó en 1987 a su actual sede de la Casa de las Cadenas, «no ha parado de dar servicio público e incorporar fondos hasta sumar sus actuales 140 colecciones documentales, públicas y privadas, y los ocho millones de imágenes digitales de documentos accesibles on-line desde la plataforma @rchivAweb de la Junta de Andalucía», ha señalado Patricia del Pozo.

Ya se puede ver en su actual sede, en la Casa Palacio de las Cadenas, una muestra retrospectiva. Tanto Santiago Saborido, director de la institución, como la consejera Patricia del Pozo han resaltado algunas de las piezas únicas de la colección del Archivo.

Las notas de Primaria de Manuel de Falla

En la muestra se puede ver el boletín de notas de Primaria de Manuel de Falla, el compositor y uno de los grandes artistas de la historia gaditana. Aprobó con un notable y se puede ver una exquisita caligrafía.

El primer sorteo de Lotería Nacional

Se puede encontrar la escritura notarial que atestigua por primera vez el uso del método de la extracción de bolas de un bombo para el sorteo de la Lotería de Navidad, que nació en Cádiz en 1812. En aquel momento se celebró el sorteo para recaudar fondos en la lucha contra los franceses, en plena invasión napoleónica y cuando España se reducía sólo a este rinconcito gaditano. Se sufragaban los costes de la Guerra de Independencia.

El Archivo posee la escritura notarial que refiere la obligación de Antonio Banetti, maestro instrumentario, de elaborar para el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional de 1812 un total de 25.000 bolas de madera.

Telefonema confidencial

En la Casa de las Cadenas se encuentra el telefonema confidencial en el que la Comandancia de la Guardia Civil informaba de la Constitución de la Junta preautonómica de Andalucía y de la elección de su primer presidente, Plácido Fernández Viagas.

Fernández Viagas declaraba que «ya era hora de que se empezase a cantar sin pena» y «que si no nos dan competencias no las tomaremos. No es cierto que seamos una Autonomía de segunda...». Clavero Arévalo por su parte respondía que «solo teniendo fe en el pueblo andaluz pondremos en marcha esta aventura...»

El privilegio de cadenas

El propio manuscrito original del privilegio de Cadenas de 1692 que ha sido adquirido muy recientemente. Se puede considerar el documento «fundacional» de la construcción y creación de la actual sede del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, la conocida como «Casa de las Cadenas», en alusión a la inmunidad que tendría esta sede por haber acogido al Santísimo Sacramento durante a procesión del Corpus Christi.

Narra lo sucedido cuando la Casa de Cadenas fue otorgado por el Rey Carlos II en 1692 al propietario Diego Barrios de la Rosa y Soto,

Expedientes de represaliados de la Guerra Civil

La relación de los 357 prisioneros gaditanos encerrados en la Prisión Central de El Puerto de Santa María entre 1936 y 1955 figura en el catálogo de expedientes de reclusos editado por el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

La historia de este penal arranca de finales del siglo XIX. Tras la instauración del régimen franquista y su política represiva sobre los vencidos en la guerra civil, la Prisión Central de El Puerto de Santa María se convirtió en uno de los centros penitenciarios cuantitativamente más importantes del territorio nacional, llegando a albergar a más de 5.400 reclusos en 1940. La Prisión Central de El Puerto de Santa María dejaría de funcionar el 20 de julio de 1981, fecha en la que los presos que ocupaban el recinto penitenciario fueron traslados a las instalaciones del nuevo penal de El Puerto».

Colección de Rafael Garófano

Compuesta por más de 15.000 fotografías y artefactos fotográficos, donada en 2024 y que en la actualidad está en proceso de catalogación y digitalización. Se trata de una de las colecciones antiguas más importantes existentes en España, tanto de fotografía como de cine.