CINE Y LITERATURA ¡Echad el ancla!, el último libro del gaditano Serrano Cueto se viste de mar Tras una etapa de silencio editorial, el cineasta y escritor regresa con una obra que analiza medio centenar de películas vinculadas al mar

M. LANDETA Cádiz Actualizado: 01/04/2019 08:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El cine es capaz de embarcarnos en mil aventuras para hacernos soñar. En esta ocasión es el cineasta y escritor José Manuel Serrano Cueto (Cádiz, 1976) quien ejerce de capitán y propone una singladura que nos llevará desde los albores del cinematógrafo hasta el cine más actual en ‘¡Echad el ancla!. 50 Miradas cinematográficos sobre el mar', un libro de corazón marinero que analiza medio centenar de películas vinculadas al mar.

El gaditano, aunque con querencia hacia el terror y lo oculto, es un apasionado del Cine con mayúsculas y, por eso, no ha querido desaprovechar la oportunidad de publicar esta obra con la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) dentro de la colección ‘Filmografías esenciales’. «Desde pequeño he mamado mar. Mi padre es pescador y le ha dedicado al mar toda su vida. Yo, que tengo la suerte de no marearme, le he acompañado en el en barco siempre que él ha querido», explica.

El libro disecciona películas muy conocidas y éxitos comercial como ‘Titanic’ o ‘Capitanes intrépidos’ pero también títulos más desconocidos. «Gran parte de la temática del cine marino o marítimo está dedicada al mundo de la piratería, a las grandes conquistas y catástrofes pero, como no tuve ningún tipo de limitación por parte de la editorial, me he permitido incluir cintas que tratan aspectos distintos y menos tratados como, por ejemplo, la pesca».

El cineasta ha puesto el foco en uno o dos títulos por modalidad porque «no se trataba de escribir un libro sobre piratas». No obstante, Serrano reconoce que al tratarse de una selección es posible que el público le critique la ausencia de algunos títulos. «He jugado por un lado con la objetividad –que me ha llevado a incluir títulos importantes como ‘Moby Dick’ o ‘Tiburón’–, pero también he querido que aparecieran otros trabajos como por ejemplo ‘La fiebre del loco’, que es una película sobre el marisqueo de un molusco de Latinoamérica que tiene este nombre. Algunas, son películas que a lo mejor otra persona no hubiera metido porque son más desconocidas pero yo creo que tienen que estar porque tratan temas que no se suelen recoger en el cine. Creo que todas las que tienen que estar, aparecen», argumenta.

‘¡Echad el ancla! 50 Miradas cinematográficos sobre el mar'’ es una obra de análisis, por eso, más que detenerse en el argumento o en repasar las anécdotas de los rodajes, –que también se incluyen para darle una pincelada de color al texto–, se centra en el estudio de las películas desde el punto de vista cinematográfico, estético y temático. Además, incluye una reflexión sobre lo que han significado, su aportación, dentro de la Historia del Cine y de esta modalidad marítima en particular.

Portada de '¡Echad el ancla!. 50 Miradas cinematográficos sobre el mar'

Un verano terrorífico

Serrano Cueto llevaba varios años alejado del mundo editorial porque se encontraba inmerso en otros proyectos como el rodaje del documental ‘Caballas’, una cinta intimista protagonizada por su padre, el Chori. El gaditano explica que tanto este libro como otro que tiene en cartera y que verá la luz este año, son «una isla» porque no pretende seguir publicando con la frecuencia que ha hecho hasta ahora, cuando prácticamente todos los años sacaba un libro de cine: «Mi intención es hacer una parada».

El inquieto cineasta adelanta que actualmente se encuentra centrado, –casi absorto–, en ultimar los detalles para abrir un museo en la capital gaditana que se inaugurará a finales de junio. Se llamará ‘Museo del Terror y lo fantástico. Cádiz oculto’ y albergará una exposición con algunos de los enigmáticos personajes y misteriosos relatos que pueblan los libros que tanto éxito han reportado al gaditano. «Las recreaciones las están realizando en talleres de Madrid, Cádiz y Barcelona. Además, está previsto instalar una pequeña tienda con recuerdos de cosas relacionadas con el museo y con Cádiz», confirma. Respecto a la ubicación de esta novedosa propuesta, silencio.

«A los gaditanos nos gusta hablar y conocer historias de nuestra tierra. Como muestra, solo hay que ver la cantidad de libros que se publican y que se venden a lo largo del año y cuya temática gira en torno a Cádiz». Serrano Cueto admite que «somos muy de golpe en el pecho y de Cádiz es lo mejor del mundo» pero considera que es una cualidad positiva. «Yo, por ejemplo, cuando viajo o voy a algún pueblo remoto, busco libros que hablen de ese sitio porque me interesa conocer la historia particular. Lo que me gusta es saber la intrahistoria, lo particular y los misterios». El cineasta se muestra entusiasmado con el nuevo proyecto porque «las sensaciones hasta el momento está siendo buenas y percibo mucha expectación entre la gente de Cádiz».

Nos espera un verano terrorífico... y en este caso no será por el levante.