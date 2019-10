Diez novelas actuales imprescindibles para un Cádiz irrepetible

Planeta, 1983 . Pese a ser una novela de los años 80, es un clásico por derecho propio de las letras gaditanas. Es por eso que incumple la pequeña norma de este 'top ten' de incluir sólo obras del siglo XXI. Una novela a mitad de camino entre la picaresca y la aventura en la que un particular reo describe sus andanzas en el imperio español del siglo XVII. Su vocabulario pretendidamente cercano a la época que retrata supone al principio un reto para el lector, que pronto sucumbe ante la poderosa narrativa (que no se acobarda a la hora de entrar en peliagudos detalles) y a los poderosos personajes. Su protagonista, Juan Cantueso, que describe sus desventuras en la antigua almadraba gaditana, tiene una hondura cercana al Buscón de Quevedo. Fue finalista del Premio Planeta en 1983.

'El pasodoble interminable', de Juan Carlos Aragón

Paseo Editorial, 2017. Juan Carlos Aragón también combatió en el campo de la novela. ‘El pasodoble interminable’ habla de Carnaval, de lo que se ve y de lo que no se ve, y todo con el aguijón literario del autor. Cambia nombres, pero no despista; cambia circunstancias pero los aficionados a la fiesta por antonomasia en Cádiz saben a qué se refiere. Y quien no sea aficionado, descubrirá los intríngulis creativos, el proceso que va desde que las musas visitan al autor hasta que la agrupación llega al templo del Falla.