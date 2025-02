“Ahora, pese a la rareza, los conciertos son muy bonitos, son únicos”

En mitad de un descanso y con una cerveza en mano; Juan Gómez, conocido como El Kanka , nos explica un poco cómo son sus conciertos en esta `nueva normalidad’. El cantante también ha querido repasar un poco cómo fueron sus comienzos en el mundo de la música y explicar cómo están siendo los conciertos de ahora.

¿Cómo se encuentra en esta ‘nueva normalidad’?

Pues raro, creo que como todo el mundo. Pero uno llora con un ojo nada más , como dice mi padre, porque con todo la que está cayendo y la que queda por caer, me encuentro muy bien. Además, puedo trabajar, cosa que no contaba hacerlo en absoluto este año y, sin embargo, se ve que con los protocolos podemos hacerlo. Voy de camino a los veinte bolos este verano y todavía me quedan algunos más si nos dejan. Entonces me puedo dar con un canto en los dientes .

Habrá sido un poco raro ver a su público con mascarilla ahora.

Es un poco raro, sí, y no solo con las mascarillas. Los sitios están aforados, en sitios bastante grandes como el Camp Nou, pues ahora asisten ochocientas personas . La gente está muy lejos y se levantan solo sobre su propia silla, sin invadir el espacio de al lado, la gente está muy concienciada; así que es un poco raro. Aunque, también te digo que se me olvida en la primera canción, había muchas ganas de música en directo y están siendo conciertos super emotivos. Parece como si estuviéramos más cerca, en una salita pequeña y todo mucho más íntimo; y ni tan mal sabes.

Imagino que habrás tenido que cambiar el formato de los conciertos.

Sí, bueno, concretamente nosotros hemos acordado tocar solo a guitarra y voz , por una cuestión de ‘descomplicación’. Además, tampoco sabíamos lo que podíamos hacer, así que voy yo solo y yo me adapto con los técnicos de sonido. También voy con María que es mi manager y nos ayuda un poco.

Y durante el confinamiento, ¿qué tal?

Pues tuve dos confinamientos en realidad; el primero como todo el mundo, me pilló solo en mi casa de Madrid y lo llevé bastante bien, me apaño bien solo. Pero luego, la segunda parte es cuando me tuve que ir a Málaga porque mi padre se puso enfermo así que hemos tenido movida en los hospitales, no por el covid sino por otra cosa, pero hemos estado liados. He estado dos meses en Málaga de cuidador y con una situación un poco complicada . Así que, el confinamiento ha sido un poco bipolar.

¿Cuál fue su pasatiempos en esa primera parte de tu confinamiento?

Pues me dio por hacer de todo , hice muchas cosas. He tenido tiempo para poder hacer deporte, leer, también me gusta cocinar y me puse a hacer cosas nuevas. Yo es que me entretengo muy pronto con cualquier cosa.

"No vamos a estar con la mascarilla puesta forever and ever, en algún momento volveremos a la antigua normalidad"

Con respecto a su visita este fin de semana por El Puerto de Santa María.

Es lo que es, yo solo en los conciertos. Son conciertos muy especiales. Pese a la rareza, son conciertos muy bonitos pero por la sensación sensitiva de todos los que estamos en el concierto. Estoy viendo a gente llorar, gritar, bailar, pasárselo bien; hay un poco de todo. Y es que ahora, son conciertos únicos. No sé cuánto tiempo durará esto, pero la gente irá a uno, dos o tres conciertos durante este plan. No vamos a llevar la mascarilla puesta forever and ever , en algún momento esto pasará y volveremos a la antigua normalidad. Aunque sea lento, todo apunta a que sí se dará. Entonces, los conciertos de ahora en general son únicos.

Con cuatro discos ya en el mercado, ¿para cuándo el quinto?

La idea era haberlo sacado a principio del 2021, pero viendo lo que está pasando no va a poder ser. Lo hemos tenido que aplazar y la idea es que salga en 2022 . Ahora estamos centrados en hacer una buena gira, tanto por España como por Latinoamérica. De todas formas sacaré algunas canciones de aquí al año que viene.

¿Cómo fue dar el salto a Latinoamérica?

Pues fue como todo lo que he hecho, de forma progresiva y natural . A mi me escribió un tipo colombiano con el que seguimos trabajando a día de hoy y me propuso ir allí a dar unos conciertos, yo flipaba. Entonces organizamos una primera visita para ver qué onda había, y la gente estaba loca cantando. Vimos que teníamos un continente entero en el que podíamos empezar a hacer cositas. Entonces de Colombia salió también ir a Méjico y cada vez que vamos, viene más gente. Al final, hemos estado en diez países distintos de latinoamérica.

Con tantos años de carrera, te habrá pasado de todo. ¿Alguna anécdota?

Pues me pasa como con los chistes, que me los cuentan y se me olvidan. Me ha pasado de todo. Me acuerdo de uno de nuestros primeros conciertos que nos llamaron para cantar en la fiesta de fin de curso de un colegio. No había pie de micro pero nos pusieron como el pie de un proyector, era incomodísimo. Cantamos como buenamente pudimos y los chavales nos tiraban monedas de cinco y diez céntimos. Lo mejor es que al acabar, nos pusimos a recoger las monedas y nos pagamos el bus de vuelta .

Tus canciones están muy ligadas al carnaval de Cádiz.

Mucho, mucho. Tengo adoración por el carnaval.

¿Ahora es el momento de ‘Lo mal que estoy y lo poco que me quejo’, aunque cambiando un poco la letra?

Mis amigos me dicen que soy un mentiroso, que es al revés. Dicen que estoy muy bien y que me quejo mucho. Pero ahí es verdad que fui un poco adivino en esa canción por lo de el alma en cuarentena .

¿Qué esperas del futuro?

Lo primero es que todo esto pase lo más pronto posible , salir a la calle, abrazarnos, hacer conciertos como antes, con todo mi equipo. Lo que quiero es que podamos retomar nuestras vidas.