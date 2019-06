Entrevista Miriam Fernández: «La parálisis cerebral más importante que existe es el miedo» La actriz, cantante y conferenciante acaba de pasar por Sevilla para presentar «Los cometas de Miriam», su primer libro

Miriam Fernández es madrileña. Cantante, actriz y conferenciante motivacional, tiene una parálisis cerebral de nacimiento, pero ello jamás le ha impedido luchar por sus sueños. Campeona Nacional de Natación Adaptada, vencedora de la segunda edición del programa de talentos «Tú si que vales», experiencia a raíz de la cual grabó su primer disco «Bailando bajo la lluvia» y en estos momentos graba su segundo y en la actualidad también es actriz en la compañía teatral de Blanca Marsillac. Tras su participación en series televisivas como «Vergüenza» o «La familia Pérez», lanza ahora su primer libro: «Los cometas de Miriam» (Oberon), en el que cuenta su historia más personal e inspiradora y explica cómo a pesar de nacer con dificultades físicas o barreras sociales, con confianza, amor y optimismo se puede ser feliz y alcanzar los sueños que uno se propone. Acaba de presentarlo en Sevilla.

¿Qué persigue con «Los cometas de Miriam»?

He querido compartir mi historia, como hago también con las conferencias, pero con otro lenguaje. Describo sentimientos y aquí tengo más espacio para ello porque en una conferencia al final tienes un tiempo limitado y en el libro he tenido la oportunidad de contar mucho más y abrime a la gente. Me veo en la responsabilidad de compartir toda esa experiencia que he pasado y que me ha enseñado mucho. Si puede servir a otra persona, para trasladar ese aprendizaje que he tenido a sus propias vidas, pues es muy bonito.

En el fondo es una gran responsabilidad...

Necesito que algo tan bonito que he descubierto desde tan pequeña, una forma de pensar, una filosofía de vida, que no ha sido por mí, sino también por mi familia y todo lo que me ha rodeado desde el minuto uno de mi vida, te ves en la responsabilidad de compartirlo y a lo mejor le sirve a más personas.

¿Qué dejó la parálisis en su vida?

Camino con un andador. Soy independiente y vivo sola. En un momento dado el médico dijo que yo no iba a ser capaz de hacer absolutamente nada y gracias a mi familia adoptiva, que se lo curró muchísimo, aquí estoy. Lo que siempre digo es que la parálisis cerebral más importante que existe no es la que yo tengo, sino el miedo. El miedo no entiende de discapacidades, ni de situaciones físicas y le puede afectar a cualquier persona. El libro es un grito para deshacerse de los miedos, convertir los noes en síes y luchar por lo que quieres. El éxito para mí es hacer lo que quieres rodeado de la gente que quieres.

En el libro habla mucho de amor...

Amor en general, porque mi vida empieza con mucho amor por parte de dos familias. Mi familia biológica no podía cuidarme cuando era pequeña, y aunque les costó muchísimo tomar la decisión, al final me dieron en adopción a una familia que sabían que me iban a poder cuidar y a poner esos medios. La familia en la que aterrizo es una familia de padres mayores que ya tenían a sus hijos criados y que además acababan de perder a uno en un accidente de tráfico pocos días antes de que llegara y desde el principio se hicieron conmigo y dijeron que sí. Lo considero un gesto de generosidad y de amor que es lo que me ha permitido tener las posibilidades que tengo ahora.

Y la sonrisa...

Dejad que vuestra sonrisa cambie el mundo pero nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. A mí una sonrisa en un momento determinado cuando tenía diez años me hizo llegar a una conclusión muy importante y puede parecer lo típico, pero es cierto que una sonrisa cambió mi mundo y fue el inicio de todo lo que vino después. Animo a la gente a sonreír más y a centrarse más en lo que tenemos y no en aquello que nos falta, y darnos cuenta de que las cosas que más felices nos hacen al final son las cosas que tenemos más cerca solo que a veces son tan cotidianas que pasan demasiado desapercibidas

¿A quién va dirigido el libro?

A todo el mundo. Es un libro que puede leer cualquier persona lo necesite, tenga problemas o no los tenga. Al final hay muchas cosas con las que muchos tipos de personas se pueden sentir identificadas. Lo bonito de mi vida, y por lo que he tenido ganas de compartirlo, es que toco muchos temas: adopción, afrontar una discapacidad desde lo más bonito, creer en uno mismo, la pérdida y como sirve para afrontar las relaciones con la gente que está de otras formas, natación, tele, adolescencia... está pensado para todo tipo de personas.

Actriz, cantante y conferenciante...

La música me ha acompañado toda la vida. Desde que comencé a dar conferencias y descubrí la interpretación no te puedo decir que es lo que elijo. No hay que elegir. Uno no se tiene que centrar en una única cosa si le gustan varias. Lo bonito es que sean trabajos muy diferentes, se trata de compartir, expresar, un escenario, de estar con la gente, de hacer algo para los demás. Creo que tienen muchos puntos en común.

¿Cómo ha sido el proceso?

Me ha gustado especialmente sentarme delante del ordenador y escribir. Ha sido muy bonito y me ha encantado también. No sé qué más cosas me pueden enganchar, pero es verdad que todas tienen muchas en común

Lo Que De Verdad Importa también presente en su libro...

Llevo diez años con ellos. En Sevilla estuve en el congreso en el que falleció María de Villota. Aquel se suspendió pero he vuelto varias veces.

¿Viene mucho a Sevilla?

Suelo venir muy a menudo para dar conferencias o por trabajo. Esta vez me he dado un paseo en coche de caballos y me han ido explicando lo más importante por dónde pasábamos. Aquí tengo familia y amigos y me encanta el ambiente, su gente y todo.