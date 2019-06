Literatura Mañas gana el Premio Ateneo con una continuación de «Historias del Kronen» El escritor plantea en «La última juerga» una segunda parte de la novela en la que retrató a la juventud de los noventa

Hace veinticinco años José Ángel Mañas (Madrid, 1971) revolucionó el panorama literario al quedar finalista del Premio Nadal con su novela «Historias del Kronen», un libro en el que se reflejaba como en un amargo y perturbador espejo el retrato de una generación. El escritor madrileño ha obtenido ahora el Premio Ateneo de Novela con «La última juerga», la obra con la que continúa aquella historia que sirvió para denominar a la juventud de los noventa y que Montxo Armendariz llevó al cine con gran éxito.

José Ángel Mañas recibió el galardón que otorga el Ateneo de Sevilla y que cuenta con una dotación de 28.000 euros en el transcurso de una cena literaria celebrada en los Reales Alcázares. Tras cincuenta y una ediciones, el Ateneo de Novela se ha convertido en uno de los más destacados del panorama nacional al haber premiado a celebrados autores como José Manuel Caballero Bonald, Manuel Barrios, Antonio Burgos, Juan Marsé, Juan Eslava Galán, Felipe Benítez Reyes, Montero Glez o Francisco Robles, que lo obtuvo el año pasado con «El último señorito».

En esta ocasión, también la novela cuenta el fin de una época. «La última juerga», que publicará la editorial Algaida, rescata al personaje de Carlos, protagonista de «Historias del Kronen», veinticinco años después de aquella radiografía de los jóvenes de la década de los noventa.

La novela narra la historia de dos amigos que se reencuentran tras muchos años sin verse. El recuerdo de las experiencias comunes y las emociones compartidas los llevarán a intentar reproducir los viejos tiempos. Pero ¿se puede reproducir el pasado? ¿Cómo se contempla con el tiempo aquella generación Kronen dominada por el vacío y la alienación, el desencanto, la crueldad, cierto nihilismo y una despiadada banalidad? «Esta es una novela muy gamberra, desenfadada y libérrima, con mucha mala leche. Creo que es un cóctel curioso que gustará a los fans de Kronen», desvela José Ángel Mañas.

No es la primera vez que Mañas aborda una salvaje crónica urbana en la línea de «Historias del Kronen». A raíz del éxito de esta primera novela, el autor siguió indagando en este retrato generacional con otras novelas que se convirtieron en una especie de «tetralogía del Kronen» con títulos como «Mensaka», «Ciudad rayada» y «Sonko95». «Mensaka» también tuvo una proyección cinematográfica con la película del mismo nombre dirigida por Salvador García Ruiz.

Sin embargo, Mañas confiesa que a lo largo de su dilatada trayectoria novelesca -con doce títulos- no se había decidido a escribir una segunda parte de «Historias del Kronen». «Han sido muchos años oyendo a gente que me insistía en que volviera al Kronen. Incluso algún periodista fabuló con qué podría haber sucedido con Carlos, el protagonista. Pero yo no lo veía porque pensaba que no podía estar a la altura de esa novela mítica. Sin embargo, un día surgió una idea seminal y con mucho miedo empecé a escribir y vi que me convencía», señala.

Muchas cosas han cambiado desde aquel 6 de enero de 1994 en el que José Ángel Mañas quedó finalista del Premio Nadal en una edición que ganó Rosa Regás con «Azul». «Cuando publiqué mi primera novela tuve mucha resonancia. Era el primer gran premio al que me presentaba. Tenía 22 años y me sentía Dios, como un escritor tocado por la gracia», confiesa Mañas que luego ha publicado novelas de diversos géneros como el histórico en «El secreto del Oráculo» y «Conquistadores de lo imposible» o que abordan el mundo literario como «Soy un escritor frustrado» o «Caso Karen».

Según Mañas, este Premio Ateneo de Novela supone la culminación tras veinticinco años trabajando en la literatura. «Un largo camino que no habría sido posible sin muchas personas que me han ayudado en estos años».

El jurado estuvo compuesto por los escritores Nerea Riesco y Francisco Robles y los editores Miguel Ángel Matellanes y Francisco Prior.

La escritora Mercedes Fisteus (Villablino, León, 1995) fue la ganadora del Premio de Novela Ateneo Joven en su vigésimocuarta edición con la obra «Dentro de dos años» que aborda los célebres juicios de las brujas de Salem sucedidos a finales del siglo XVII en la entonces colonia inglesa de Massachusetts. El galardón está centrado en proyectar a jóvenes autores de menos de 35 años y, además de la publicación de la novela por la editorial Algaida, cuenta con una dotación de 5.000 euros.