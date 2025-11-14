CULTURA

José María Esteban presenta su libro 'El color de Cádiz' en el Ateneo este martes 18 de noviembre

La entrada al acto será libre hasta completar aforo

José María Esteban: «Cádiz está cambiando su paisaje con colores que no son propios de la ciudad»

'El color de Cádiz' es el nombre del libro del arquitecto y colaborador de LA VOZ José María Esteban. Un escrito que recoge las reflexiones sobre la pérdida de los revestimientos artísticos en la arquitectura.

El autor presentará la obra el próximo martes 18 de noviembre en el Ateneo de Cádiz. La cita será a partir de las 19:00 horas y con entrada libre hasta completar afoto.

El presidente del Ateneo, José Almenara Barrios será el encargado de presidir el acto que contará con Manuel Parodi Álvarez como la persona que hará la presentación del libro junto a José María Esteban.

