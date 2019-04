Lo último de Philippe Claudel, Jim Jarmusch, Stephen King....

Si alguien se atreviera a esbozar (si no se ha hecho ya) la lista de obras maestras del arte de lo que llevamos de siglo XXI entre ellas estaría sin duda alguna The Clock , de Christian Marclay . Sirva esto para contextualizar el trabajo (y la cabeza) del suizo-americano, al que, tras diez años de sequía de su trabajo de forma amplia en nuestro país, nos lo devuelve desde esta semana el MACBA. La muestra Composiciones se centra en su interés por la visualización de lo sonoro y nos permitirá comprobar cómo el artista bebe tanto de las fuentes de la vanguardia como de otras más populares (lo que incluye el cine). Por Javier Díaz-Guardiola.

Alessandro Baricco, la melodía de la vida

Miguel Rellán

En su larga y sólida trayectoria, Miguel Rellán nunca había hecho un monólogo. El actor de teatro, cine y televisión -La que se avecina, entre otras series-, confesó en cierta ocasión que los que le iban ofreciendo no le convencían. Pero no ocurrió lo mismo con Novecento, de Alejandro Baricco, texto del que se enamoró nada más leerlo. Y no es para menos. Tiene magia e intensidad la historia del pianista Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, nacido en un lujoso transatlántico, que nos llega a través de su mejor amigo, un trompetista de jazz -al que interpreta Rellán en estado de gracia-, quien nos cuenta como Danny empleaba toda su fuerza en el piano, pero parecía incapaz de lidiar con la vida. El montaje, dirigido Raúl Fuertes, lo recupera el OFF Latina de Madrid. Por Carmen R. Santos.