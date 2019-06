Recomendaciones de los críticos de ABC Cultural (I)

La poesía sigue siendo entre nosotros un género minoritario. Esa es la única explicación de que no sea más popular el nombre de Antonio Carvajal, para mí, el mejor poeta español vivo. Recoge, ahora, su obra poética completa, hasta la fecha, en casi cincuenta años. Los más expertos encuentran en su poesía un deslumbrante virtuosismo; los demás, una emoción que llega a cualquier lector sensible. Carvajal asimila la gran tradición de la poesía española: Góngora, los místicos... y sus versos son un lujo, un «paraíso abierto» para todos.

Ahora que todo el mundo está clamando por la independencia de su terruño, olvidando las raíces comunes que tenemos los nacidos en la Península Ibérica (y no solo en lo que hoy llamamos España), volver sobre los visigodos o godos occidentales me parece oportunísimo. El escritor y periodista José Javier Esparza, en estado de gracia narrativo, nos ofrece un libro delicioso, sin olvidar el rigor. Dirigido a un amplio espectro de lectores, está escrito en un castellano tan claro y nítido como sugerente y adictivo.

Jaime G. Mora

El escritor Marcos Giralt Torrente

«Mudar de piel». Marcos Giralt Torrente. Anagrama. 240 páginas. 17,90 euros

Que «Mudar de piel» sea el primer libro que Giralt Torrente publica en siete años es un buen motivo para leerlo, pero no el único. Al autor madrileño hay que leerlo porque es reconocible en cada una de su líneas, reflexivas, mesuradas y cautivadoras; porque analiza las relaciones familiares con inteligencia y porque no hay impostura en él. No es fácil reivindicarse con la palabra como única herramienta en esta época tan afectada. En estos nueve cuentos hay un buen número de conflictos familiares en los que no es difícil adivinar al Giralt Torrente de «Tiempo de vida».