Juliette Binoche, Blanca Portillo, Antonio J. Rodríguez, Chillida y King Crimson protagonizan la agenda

King Crimson, «streaming» y gira por su 50 aniversario

Durante décadas los legendarios King Crimson -con Robert Fripp a la cabeza- rehusaron ceder sus derechos a las plataformas digitales, pero hace unos días anunciaron que trece de sus álbumes serían entregados a Spotify a tiempo para la celebración de su inminente gira 50 aniversario, que comienza en Leipzig, Alemania, el 10 de junio, y recala en el Doctor Music Festival, en Barcelona, del 12 al 14 de julio. Pioneros del rock más progresivo y elegante, sus discos fueron editados en España con cierta puntualidad: desde «In The Court of the Crimson King» de 1969 (que contaba con unas impactantes pinturas del artista Barry Godber) hasta «The Power to Believe» de 2003. Por Álvaro Alonso