Cádiz como escenario de producciones audiovisuales: los rodajes dejan más de cinco millones en menos de dos años

Cádiz quiere crecer en la industria audiovisual. «Somos una ciudad que quiere acoger al sector audiovisual, lo necesitamos, ¿por qué no?», afirmó Beatriz Gandullo, concejala de Fiestas y presidenta de Cádiz Film Office, en la ponencia 'Rodado en Cádiz'. Y, sin duda, South International Series Festival se ha convertido en el mejor aliado para poner a la ciudad en el mapa del sector. Durante seis días, Cádiz ha sido el punto de encuentro para directores, guionistas, actores y productores, llegados de otros puntos de España y de otros países. Por eso, desde el Consistorio gaditano esperan que el festival, cuyo acuerdo ha concluido con esta edición, «tenga una larga vida y la industria se siga fijando en esta ciudad y en sus profesionales». Porque a la ciudad «le viene muy bien».

Durante 2024, la ciudad de Cádiz acogió el rodaje de 46 producciones, que tuvieron un impacto económico de 3,1 millones de euros; mientras que en lo que llevamos de año, según la presidenta de Cádiz Film Office, se han llevado a cabo 30 grabaciones, que han generado una repercusión económica de 2,6 millones de euros cuando todavía resta un trimestre para acabar el año. Una de ellas ha sido 'Young Sherlock', que a principios de años convirtió diferentes puntos del casco histórico gaditano, como la plaza Arguelles, en la ciudad de París de 1871, periodo en el que se desarrolla la trama de la serie. Los operarios colocaron barricadas de bloques, pintaron una puerta lateral del hotel Casa de las Cuatro Torres y decoraron con banderas burdeos desaliñadas la zona para recrear la atmósfera de la época. El ambicioso rodaje no pasó desapercibido para la ciudadanía gaditana, que se acercaba a ver lo que ocurría. No tardó en correr la voz de lo que ocurría en el casco histórico porque Cádiz, al ser tan pequeña, se sabe todo y «no puedes tener un rodaje escondido». «Cualquier cosa que se hace, se nota mucho».

Y cuando una producción elige a Cádiz como plató, empresas gaditanas se benefician de ello. «Nos sentimos muy agradecidos cuando viene una gran producción y de repente vemos que las empresas de transporte que están trabajando son de Cádiz o el catering de los actores es de Cádiz», reconoció.

El mensaje que lanzó la concejala de Fiestas fue contundente: en Cádiz «cabe todo». Desde una producción con un presupuesto elevado a una más humilde. De un Thriller a un proyecto ambientado en otra época. Tanto en forma como en fondo, Cádiz brinda un sinfín de posibilidades para materializar las ideas que pasan por las cabezas de los directores.

En palabras de la concejala, Cádiz todavía «tiene mucho que hacer». Desde Cádiz Film Office se intenta que las producciones que vienen a grabar a la ciudad «tengan las menos trabas posibles», por ejemplo, con la «exención de tasas». «Cuando llegan a la ciudad y se fijan en esta ciudad, que ya es una suerte, intentamos que sean facilidades lo que se ponen, entendiendo que el mundo privado trae unas pretensiones que quiere cumplir y que además intenta, obviamente, ahorrar todo lo que puede», explicó Beatriz Gandullo, quien explicó que los tiempos de la administración pública y la celeridad que requieren las producciones son, a veces, un «choque de trenes horroroso».

