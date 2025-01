Barricas y banderas en un Cádiz revolucionario que emula a París para el rodaje de 'Young Sherlock'

B.E.

Cádiz ha sido tomada por el rodaje de 'Young Sherlock', la nueva serie sobre el icónico detective Sherlock Holmes para la plataforma de Amazon Prime Vídeo. Con un equipo de producción trabajando intensamente en el casco histórico gaditano, los trabajos de preparación se han hecho notar en las inmediaciones de la plaza de España, especialmente en la zona de Argüelles.

Los alrededores de la plaza se están transformando en un impresionante escenario para esta ambiciosa producción, que promete captar la atención de los seguidores de Sherlock Holmes.

Los operarios han colocado barricadas de bloques, pintado una puerta lateral del hotel Casa de las Cuatro Torres y decorado con banderas burdeos desaliñadas la zona para recrear la atmósfera de la época. Además, se han tapado fachadas con listones de madera y se han colocado varios carteles en francés.

El rodaje está atrayendo la atención de locales y turistas por igual, ya que camiones y equipos de montaje circulan por la zona, mientras se instalan elementos decorativos que transportan a los espectadores a otra época. En el centro de las labores se encuentra la Plaza Argüelles, un lugar cargado de historia que ahora se ve adornado con detalles que recrean el ambiente de la Comuna de París, periodo en el que se desarrolla la trama de la serie.

B.E.

Actores

La serie cuenta con la participación de actores internacionales de renombre, como Colin Firth, conocido por su papel en El discurso del rey y Love Actually; Joseph Fiennes, reconocido por Shakespeare in love y El cuento de la criada; y Natascha McElhone, famosa por The Truman Show y Solaris.

El protagonista, sin embargo, será Hero Fiennes Tiffin, quien interpreta a un joven y aún inexperto Sherlock Holmes. Conocido por sus papeles en After y Harry Potter y el misterio del príncipe, Tiffin dará vida a una versión más joven y enérgica del detective.

La serie se centrará en el joven Sherlock Holmes en uno de sus primeros casos, ambientado en la Universidad de Oxford y con él en el centro del misterio. «Un Sherlock Holmes de 19 años se ve enredado en un asesinato en Oxford. Su primer caso, abordado imprudentemente, le lleva a descubrir una conspiración de gran alcance que altera su camino para siempre».