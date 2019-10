Roban un grabado de Dalí en San Francisco en solo 32 segundos

Fue visto y no visto. En apenas 32 segundos, un hombre con camiseta y gorra azul entró en una galería de arte de San Francisco y robó un grabado de Salvador Dalí valorado en 20.000 dólares. Numerosas cámaras de seguridad grabaron al ladrón saliendo del establecimiento de Dennis Rae Fine Art con la obra en su mano derecha, según informa ABC7 News.

«La jirafa en llamas» de Dalí «desapareció» del caballete en el que estaba expuesto el pasado domingo por la tarde. Según relató a la cadena de televisión Angela Kellett, directora de la galería, «probablemente distrajeron» a uno de los empleados para hacerse con el grabado y huir caminando.

#DEVELOPING#OnlyOnABC7 Here’s a still frame of the art theft suspect. The work in his hand is a $20k Salvador Dali etching from a San Francisco art gallery. It’s called “Burning Giraffe.” Inspired by Picasso but completed by Dali in 1967. #ABC7nowhttps://t.co/D5CQU08y8lpic.twitter.com/6XgWZejIfn