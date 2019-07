TEST DE CONOCIMIENTO ¿Y o ll? ¿Sabrías identificar la ortografía correcta de estas palabras? Ponte a prueba en nuestro test de lingüística y demuestra tu dominio de la ortografía

¿Y o ll? He ahí la cuestión. Nuestro lenguaje no nos lo pone fácil, hay letras que suenan igual, otras que no suenan (ya dedicaremos otro monográfico a la maravillosa h), sílabas que se acentúan sin tilde, otras con ella... El español es una lengua compleja y rica que nos facilita a la vez que nos complica la existencia.

Por suerte, las normas que la regulan son de fácil cumplimiento. Solo hay que entenderlas y aplicarlas, que no es tarea menor, pero pocas veces nos juegan una mala pasada. ¿Conoces aquellas que normalizan el uso de la ll o la y? Te proponemos un reto para encontrar la forma de ortografía correcta en las siguientes palabras. ¿Te atreves?

Si has respondido correctamente a todas las preguntas, ya puedes considerarte un experto en este sector de la ortografía española. Y si te ha gustado el reto, puedes probar en nuestros otros tests sobre el uso del español, la acentuación y sobre el laísmo, leísmo y loísmo.