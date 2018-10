Inicio de campaña electoral Nuevo lío en la SGAE: Urquijo, Kiko Veneno y Jota retiran su candidatura, y Sastrón les llama pícaros Convulso inicio de campaña electoral en la entidad de derechos de autor. Los renunciantes confían en que se caigan más candidaturas por el efecto dominó. El atual presidente en funciones dice que «no hay lealtad»

La SGAE ha comenzado este jueves 11 de octubre la campaña electoral para elegir a la nueva junta directiva con la retirada de una quincena de candidaturas de una parte, que reclama principalmente un proceso con voto electrónico, y las acusaciones por el otro lado representados por el presidente en funciones, José Miguel Fernández Sastrón, que les ha acusado de «picaresca censurable».

Artistas como Jota (Los Planetas), Kiko Veneno, Noni Meyers o Álvaro Urquijo anunciaron el miércoles que retiraban su candidatura y a lo largo de este jueves han formalizado esta retirada. Además, el portavoz de este grupo de autores, Patacho Recio, ha adelantado que se esperan más retiradas en los próximos días.

De las 104 candidaturas oficiales, se esperan que caigan (además de las quince ya de manera oficial) otras como las del expresidente de la Fundación Sgae Manuel Aguilar, o nueve de trece candidatos al colegio de editores, lo que dejaría «en zona desconocida» el proceso, ya que este colegio tiene ocho plazas a ocupar.

«Confiamos en el efecto dominó», ha explicado Patacho a un grupo de medios, en referencia a que en los próximos días se vayan sumando más candidatos y lleven a una situación en la que, o bien se produzca la intervención del Ministerio de Cultura y Deporte y convoque nuevas elecciones, o bien los autores «perjudicados» terminen por llevarse su repertorio.

Sastrón ha calificado de «picaresca censurable» esta postura de algunos candidatos, al entender que han usado su candidatura para abrir una vía de comunicación con todos los socios del colegio al que representan que, de otra manera, no tendrían.

«Creo que deben una lealtad a la entidad y a sus compañeros. Han esperado a tener acceso a una herramienta para hablar con los socios pero luego piden no votar a los demás. No hay lealtad», ha señalado Sastrón, quien no obstante ha descartado tomar medidas legales porque «es una cuestión de ética».

El presidente en funciones ha lamentado que se trate de un grupo con «carga política» y que «pertenezca a una corriente esperada». «Ellos ya sabían lo que había cuando se presentaron. Si no te gusta el sistema que hay, la mejor manera de cambiarlo es presentarte», ha defendido.

Los candidatos optan a uno de los 39 puestos de la nueva junta directiva que saldrá tras las elecciones del próximo 26 de octubre. Entre los candidatos destaca el nombre de Teddy Bautista, quien ya fue presidente de la entidad durante varios años y se encuentra a la espera de resolución judicial en la causa conocida como 'caso Saga'.

«Me parece estupendo que se presente todo socio, los que deciden luego son también el resto de socios y lo que digan en las urnas me parece bien», ha apuntado Sastrón. Por su parte, Álvaro Urquijo (Los secretos), del grupo contrario a la actual junta directiva, ha afirmado «no tener problemas con otros socios», si bien la candidatura de Bautista «no sirve para la imagen de regeneración» de la SGAE.

Estos autores, los citados como Jota (Los Planetas), Kiko Veneno o Noni Meyers han retirado su candidatura al proceso electoral por «disconformidad» con la convocatoria de elecciones, debido a las «sucesivas irregularidades» por parte de Sastrón y parte de su junta directiva.

En un comunicado ayer, añadieron que no reconocerán «la validez» de la convocatoria ni aceptarán los resultados de la misma. Los candidatos que han anunciado esta renuncia, además de los tres citados, son Álvaro Urquijo, Amaro Ferreiro, Bernardo Fuster, Consuelo Díez, Francisco Nixon, Jorge Ilegales, José Mª Guzmán, Luis Carlos Esteban, Luis Martín 'Ronaldos', Patacho, Rosa León y Sole Giménez. Esta intervención serviría de «paso previo» a una convocatoria de elecciones que «cumpla con los requisitos legales y garantice el derecho del voto electrónico».