La Gioconda no nos mira fijamente como se creía: científicos desmontan «el efecto Mona Lisa»

El fenómeno científico conocido como «efecto Mona Lisa» no ocurre... con la Mona Lisa. Y es que la mujer que protagoniza el famoso cuadro que está en el Museo del Louvre, que recibe millones de visitas al año, no sigue con la mirada a todos y cada uno ellos. Ya no.

Un experimento de la Universidad de Bielefeld, situada Alemania, ha revelado que en este cuadro pintado por Leonardo Da Vinci «el efecto Mona Lisa», por irónico que parezca, no se cumple, informa la BBC.

El profesor Horstmann y su asistente Loth colocaron una regla plegable encima de la pantalla en la que aparece la obra y pidieron a los 2.000 participantes que indicaran hacia donde miraba «La Gioconda».

Y es que, según cuenta «Live Science», la Mona Lisa está realmente mirando con un ángulo que está a 15.4 grados a la derecha del observador, fuera del rango que las personas normalmente perciben cuando piensan que alguien las está mirando. En resumen, como dijo Horstmann: «No te está mirando».

Sin embargo, a pesar de que «el efecto Mona Lisa» no se cumple en su propio caso, este efecto es absolutamente real. Si una persona es ilustrada o fotografiada mirando hacia adelante, incluso las personas que miran el retrato desde un ángulo sentirán que se les está mirando. Siempre que el ángulo de la mirada de la persona no esté a más de 5 grados a ambos lados.