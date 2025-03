Erin Doom, la nueva y misteriosa autora que triunfa en Italia

Es un fenómeno literario sorprendente en Italia, convirtiéndose en un caso de estudio. Una joven escritora domina las clasificaciones de los libros más vendidos desde el verano pasado. Firma con el seudónimo de Erin Doom porque quiere mantener su privacidad. Solamente sus padres y sus amigos íntimos conocen su identidad . Se llama Matilde, tiene menos de 30 años, es licenciada en Derecho desde hace unos meses y vive con sus padres en la región de Emilia Romaña.

Ha vendido más de 250.000 copias de sus dos únicos libros. El primero, 'Fabbricante di lacrime' ('Fabricante de lágrimas'), sigue en el primer puesto de los más vendidos desde hace meses; y el segundo, 'Nel modo in cui cade la neve' ('En la forma en que cae la nieve'), publicado en enero, figura también en los primeros puestos dela lista de los más solicitados. Un éxito logrado, gracias al boca a boca y a la red social TikTok, conquistando sobre todo a los jóvenes, sin que ningún periódico le hubiera publicado una reseña de su obra.

Solo recientemente, al ver que Erin Doom no desaparecía del lugar preferente en las listas de los autores más vendidos, todos los medios se han interesado por el misterioso seudónimo , para descubrir las reglas sorprendentes que llevan a un libro a convertirse en un fenómeno editorial. Erin Doom es sin duda una especie de nueva Elena Ferrante, nombre misterioso y famoso, autora de la tetralogía 'La amiga estupenda', que ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo, con traducción en medio centenar de países.

Inicialmente, 'Fabbricante di lacrime' fue publicado en Wattpad, la plataforma gratuita online de escritura y lectura en la que se han publicado millones de novelas, poemas, relatos, artículos y otros géneros literarios en más de 50 idiomas . El libro de Erin Doom superó los seis millones de lectores. En la comunidad italiana de Wattpad hay 1,5 millones de suscriptores y alrededor de 14 millones de historias. En ese mar lleno de 'peces', un algoritmo destaca las historias más leídas, lo que permite a editores o exploradores literarios ver quién tiene más éxito.

El siguiente paso de Matilde-Erin fue publicar el libro por su cuenta en Amazon en diciembre de 2020. De inmediato fue comprado en masa por sus seguidores en las redes sociales , adquiriendo gran visibilidad. Pocos días después la llamó la editorial Maggazini Salani, que lanzó una nueva y cuidada edición. Fue la explosión literaria de Erin Doom en las librerías (erindoom_libri, en Instagram).

En su primera entrevista telefónica, Matilde-Erin ha explicado a 'La Repubblica', por qué sintió la necesidad de seguir el camino tradicional para la publicación del libro tras su éxito en la web: «Poder tener el libro real en tus manos, y no solo online, sigue siendo muy importante. Y es también bellísimo que los jóvenes quieran ir a la librería y tener el libro en sus manos, quizás para subrayarlo».

Los protagonistas de los dos libros de Erin Doom, Nica e Ivy, son huérfanos. « He querido resaltar la importancia de tener una familia , subrayando la falta de ella: es un tema fuerte para mis protagonistas, más que una historia de amor», explica la joven escritora. Su caso es extraordinario y afortunado. Sigue los pasos, aunque no le sirvió de inspiración, de la escritora estadounidense Anna Todd, descubierta también en Wattpad , autora de 'After', novela publicada en el 2013 que ha vendido 11 millones de copias en todo el mundo. Matilde-Erin está aún lejos. Vender unas decenas de miles de ejemplares de un libro es sin duda un éxito. Ella está ya en números de seis cifras. Por ahora, seguirá ocultando su nombre: «Detrás del anonimato -explica- hay una necesidad de privacidad. No digo que en el futuro no vaya a firmar copias de mis libros».