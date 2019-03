El director de la Academia Mexicana: «España no tiene que pedir perdón» A su paso por el Congreso Internacional de la Lengua, Gonzalo Celorio ha respondido a la polémica generada por el presidente de su país, Andrés Manuel López Obrador

B. Pardo Enviado espcial a Córdoba (Argentina) Actualizado: 28/03/2019 15:50h

El director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, ha sido una de las personalidades más buscadas en la segunda jornada del Congreso Internacional de la Lengua que se celebra en Córdoba (Argentina). ¿El motivo? Otra vez, la polémica generada por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, que exigió al Rey de España que pidiera “perdón” por la conquista. “No creo que España tenga que pedir perdón. En primer lugar, porque eso pasó hace quinientos años. En segundo lugar, porque no eran los Borbones sino los Austrias. Y en tercer lugar porque ha habido un proceso de conquista espiritual tan fuerte que nosotros, los mexicanos, somos de alguna manera los responsables de la marginación que sufren los indios”, ha afirmado.

Celorio ha explicado que “México es un país muy contradictorio que no ha acabado de asumir que la historia fue como fue, y no como hubiéramos querido que fuera”. “Paradójicamente, la conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los indígenas. Y la independencia, paradójicamente, la hicieron no los indígenas, sino los españoles. Si no hubiera sido por las fuerzas nativas sometidas por el imperio mexica, Cortés no hubiera encontrado la alianza necesaria para poder derrotar al imperio mexica y tomar la gran Tenochtitlan”, ha añadido antes de recordar que “los antepasados de los mexicanos fueron los conquistadores” y que “de alguna manera los que vivimos ahí tenemos más que ver con esa conquista que los que se quedaron en España”.

“Lo que hicieron los españoles fue que lo otro se comportara como lo uno, para que dejara de ser otro, para que perdiera su otredad. ¿Cómo lo hicieron? A través de la castellanización, de la catequesis, de la conquista espiritual. Somos herederos de esa conquista espiritual, somos parte de la hispanidad, evidentemente, aunque tengamos un sustrato prehispánico muy importante”, ha continuado.

Por último, y siguiendo la línea que marcó ayer Vargas Llosa, Celorio ha criticado la discriminación que sufren los indios en México en la actualidad. “Es curioso, con la independencia política empezamos a magnificar a los indios muertos, hicimos grandes museos de las grandes culturas prehispánicas, a quienes les otorgamos valores de clasicismo e identidad nacional, pero al mismo tiempo seguimos despreciando a los indígenas vivos, los seguimos marginando, los seguimos humillando”, ha rematado.