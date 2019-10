DAMA, la entidad en la que se refugian los creadores audiovisuales que huyen de la SGAE Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen o Juan Antonio Bayona son algunos de los cineastas que ya han decidido sumarse a la sociedad dirigida por Borja Cobeaga

Más de un centenar de creadores del mundo audiovisual han anunciado su baja de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) esta semana. Hablamos de directores como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Juan Antonio Bayona, Miguel Bardem, Mateo Gil... Y también de los que más recaudaban en el colegio, los hermanos Alberto y Laura Rodríguez Caballero, creadores de «Aquí no hay quien viva».

Estos autores se han movido a DAMA (Derechos de autor de Medios Audiovisuales), la entidad que se escindió de SGAE en 1999 y que ahora va a celebrar el vigésimo cumpleaños con un gran aumento de la recaudación y con socios muy importantes. A continuación, te explicamos qué es y cómo funciona esta entidad que parece destinada a suceder a la SGAE, al menos en el mundo audiovisual.

1. Qué es DAMA

Según afirman en su propia página web, «DAMA es la única entidad de gestión especializada en contenidos audiovisuales, formada hace ya veinte años por profesionales del sector».

Su principal diferencia con la SGAE, claro, es que solo gestionan contenidos audiovisuales.

2. Cómo nació DAMA

DAMA nació como una escisión de la SGAE en 1999. Borja Cobeaga, su actual presidente, lo explicaba así en ABC: «Como presidente de DAMA y exsocio de SGAE, me planteé que su manera de defender y recaudar mis derechos no me gustaba. Y es lo mismo que pensaron los fundadores de DAMA hace 20 años». Básicamente, buscaban una forma más transparente y efectiva de gestionar sus derechos.

3. La transparencia de DAMA

«Nuestra transparencia en la recaudación y en el reparto son la clave de que hoy seamos la entidad con mayor representación en España», afirman en su página web. Gracias a su modelo más limpio, a día de hoy gestionan un repertorio de más de 5 millones de obras audiovisuales de los autores de España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, México, Argentina, Japón, etc. Hoy, DAMA ya cuenta con más de 1200 socios.