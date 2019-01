Un abogado de la SGAE acusado de plagiar tuits en su libro de aforismos El poeta Pedro Letai, con un máster en Propiedad Intelectual, es responsable de Relaciones Internacionales de la Sociedad General de Autores. En la vida pública se le conoce, además, por ser pareja de la modelo Laura Ponte

«Pues veréis, amigos, os voy a contar una historia: me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de *aforismos* y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?". Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años», escribe la usuaria de Twitter Cary Cooper. «La genética es una estafa piramidal», es el tuit supuestamente plagiado.

Y sigue su hilo en la red social del pajarito ironizando porque «seguro que es una coincidencia». Para acto seguido poner otra imagen del libro de Letai y una suya en la que se vuelve a repetir un tuit de Cary Cooper. E incluso pone otro ejemplo. Y otro... todos sacados de una entrevista promocional del propio autor de su libro de aforismos «Las cosas que nunca pueden ser». En donde dice, «sirviéndose para apuntar las ideas no del teléfono móvil, sino de algo tan prosaico como la libreta, una Moleskine en cuyas páginas va buscando el tono», cuentan en la entrevista.

Pedro Letai es poeta y escritor de aforismos, y además en su LinkedIn abogado con un Máster oficial en Propiedad Intelectual y trabaja en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como responsable de Relaciones Internacionales. Además, es conocido por ser pareja de la modelo Laura Ponte.

Otra acusación de plagio también ha venido de Twitter. «De sobra es conocido que los jerséis de cuello vuelto masculinos solo son para modelos, esquiadores o poetas malditos», tuiteó la usuaria Charo el 1 de marzo de 2016. Y la propia usuaria recoge con humor la posible copia: «Uy, Pedro Letai. Qué cosas dices».

En declaraciones a «El Español», el poeta se ha defendido de las acusaciones: «El libro se compone de más de 300 aforismos, además de algunos poemas y textos en prosa, recopilados a lo largo de cuatro años. Por su propia naturaleza y por la época en la que vivimos, seguro que contiene frases breves, y sobre todo ideas, que otros hayan podido expresar con anterioridad, de forma igual o parecida. Nada más lejos de mi intención el que sientan que me he apropiado de ellas».