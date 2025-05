Tino Tovar y el Carnaval de Cádiz: «Tengo muchas ganas de hacer comparsas, pero no en este Concurso»

Tino Tovar, junto a Milián Oneto, presentó este pasado martes en el programa 'Haciendo tipo' de Onda Cádiz su última obra musical carnavalesca, 'El fantasma del Teatro Falla'.

Obviamente, los presentadores del programa, Mirian Peralta y Enrique Miranda, no dejaron pasar la ocasión para preguntarle a Tino Tovar por su posible regreso al COAC, al Concurso del Falla.

Más que posible, por lo que respondía el protagonista de 'Haciendo Tipo' de esta semana, es más bien imposible. Al menos a corto plazo.

Esto era lo que apuntaba Tino Tovar, volcado con su musical: «Tengo ganas de hacer comparsas, pero no en este Concurso. Este Concurso me hace daño fácilmente. Lo paso mal yo, lo pasa mal mi familia... Entonces creo que cuando las cosas cambien, o cuando yo cambie, que también puede ser, pues quizás vuelva... Yo me he llevado toda mi vida haciendo Carnaval, haciendo comparsas, y es lo que me gusta. Pero ahora mismito no, ahora mismito no. No me veo«.

Y añadía, abordando la fórmula que se ha buscado para seguir haciendo Carnaval a su manera, con este musical que tiene entre manos: «Yo creo que el Carnaval se puede presentar de otras maneras, porque es así de versátil. Y esa es la idea que tengo yo. Al final yo quiero seguir haciendo Carnaval y quiero seguir participando de esto. Y como no me veo en el Concurso, porque yo a una comparsa para la calle no le veo sentido, pues la manera que tengo es hacerlo así«.