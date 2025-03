El pulso pendiente entre los dos autores de comparsas más laureados del nuevo milenio en el Carnaval de Cádiz

El nuevo milenio tiene 25 años de historia. Y el Carnaval de Cádiz, dejando al margen el fatídico 2021, cuyo Concurso del Falla fue aniquilado por la pandemia de coronavirus, también ha cumplido 25 años, 25 ediciones. Que los milenios no cumplen años, cumplen carnavales...

De cara al futuro más cercano, muchos sueñan con que se retome el pulso pendiente entre los dos autores de comparsas más laureados desde que llegó el año 2000: Antonio Martínez Ares, con seis victorias en su haber, y Tino Tovar, con cinco.

Mucho ruido hizo el anuncio de la comparsa de Martínez Ares de cara al COAC 2025. Tras enlazar tres primeros premios de manera consecutiva de 2022 a 2024, con 'Los sumisos', 'La ciudad invisible' y 'La oveja negra', se aludía a problemas de salud del creador de la agrupación para hacer público el parón. Martínez Ares padece una cefalea crónica tensional, una dolencia que le impide dedicarse a su tarea de escribir y componer.

Y mal debía estar Martínez Ares para no presentarse a un cita, el COAC 2025, en la que de haber resultado ganador habría hecho historia, más historia: se hubiese convertido en el único autor en enlazar cuatro primeros premios. Con las tres de las que puede presumir, queda igualado con Antonio Martín.

Un viento de 13 años devolvió a Ares a las tablas del Falla en 2019. Y volvió para ganar con 'Los carnívales'. Anteriormente. también se haría con el triunfo en 2016, con 'Los cobardes', y en 2001, con 'La niña de mis ojos'.

En total, seis triunfos para ser considerado a día de hoy como el autor más laureado del nuevo milenio.

Tras él, a un solo paso, Constantino Tovar, conocido dentro del Carnaval de Cádiz como Tino Tovar. Hay que remontarse a 2019 para señalar el año en el que dejó de concursar en el Falla. Se despidió en 2018, año del triunfo de 'Los mafiosos' de Juan Carlos Aragón, con 'Tic Tac'. Simbólico ese tic tac para lo que estaría por ocurrir en la siguiente entrega del COAC.

Carnaval de Cádiz Comparsas ganadoras en el nuevo milenio 2000: Los del año catapum (Tino Tovar)

2001: La niña de mis ojos (Martínez Ares)

2002: Los ángeles caídos (Juan Carlos Aragón)

2003: Guadalupe (Luis Rivero)

2004: La cárcel vieja (Joaquín Quiñones)

2005: El espíritu de Cádiz (Tino Tovar)

2006: La caldera (Joaquín Quiñones)

2007: Araka la kana (Juan Carlos Aragón)

2008: La comparsa de Momo (Carapapas)

2009: La mare que me parió (Antonio Martín)

2010: Los santos (Jesús Bienvenido)

2011: Juana la Loca (Tino Tovar)

2012: Los duendes coloraos (Carapapas)

2013: La comparsa del genio (Antonio Martín)

2014: La canción de Cádiz (Tino Tovar)

2015: Los millonarios (Juan Carlos Aragón)

2016: Los cobardes (Martínez Ares)

2017: Los irracionales (Jesús Bienvenido)

2018: Los mafiosos (Juan Carlos Aragón)

2019: Los carnívales (Martínez Ares)

2020: !Oh capitán, mi capitán! (Tino Tovar)

2021: Cancelado por la COVID-19

2022: Los sumisos (Martínez Ares)

2023: La ciudad invisible (Martínez Ares)

2024: La oveja negra (Martínez Ares)

2025: Las ratas (Jesús Bienvenido)

Se fue y aún no ha vuelto, pero muchos le esperan. En su última reflexión a este periódico, Tino Tovar apuntaba lo siguiente: «Hay que entender que yo no me he ido, que voy a volver a sacar una comparsa. Porque es lo que he hecho la mitad de mi vida. Yo no me he terminado de ir. Pero cuando vuelva a sacar una comparsa, lo que quiero es enamorarme del proceso, disfrutar que la meta no sea lo más importante. Con vistas al concurso, se entra en una dinámica en que si no tienes premio te queda una sensación de vacío enorme, como si lo que has hecho hasta llegar ahí no hubiera valido la pena. Eso son meses de ensayo, de trabajo, de unión... que se quedan en nada. Y así no quiero volver. Además, yo ya he ganado mucho«.

Y añadía: «Ganar es fantástico y, si me presento, me encantaría tener otro premio. Pero lo que sobre todo quiero es disfrutar del proceso. Eso es lo más bonito. Y luego si sale bien o no sale bien, pues que no todo el trabajo de de esos meses. Aspiro a llegar a esa sensibilidad. Volveré y no digo que no sea el año que viene. Puede ser o no, no me lo planteo ahora. Pero será cuando el Concurso no sea lo único que prime, porque tiras por tierra todo el trabajo de muchos meses. Todo el que hace carnaval lo sabe. Es un desgaste emocional tremendo, un derroche de energía y te lo juegas toda la carta del concurso«.

Son seis contra cinco. Los seis de Ares contra los cinco de Tino. Si el año que viene regresaran los dos, se viviría un pulso, pendiente, la mar de interesante. En caso de victoria de Tino, la cosa quedaría igualada a seis. Y en caso de ganar Ares, todo en caso de, se pondría tierra de por medio a favor del niño de Santa María: siete por cinco.

Mientras, por detrás, Jesús Bienvenido supo aprovechar en su regreso al Falla, en este caso impulsado por un viento de ocho años, la ausencia de Martínez Ares. Y con su primer premio logrado con 'Las ratas' se pone a tiro de Juan Carlos Aragón.

Juan Carlos, que tristemente queda apeado de la competición tras su muerte en mayo de 2019, cuenta con cuatro primeros premios en este nuevo milenio que se iniciara hace 25 años: 'Los ángeles caídos' (2002), 'Araka la kana' (2007), 'Los millonarios' (2015) y 'Los mafiosos' (2018).

Bienvenido, por su parte, tras su victoria en este 2025 con 'Las ratas', suma tres primeros premios. Los dos anteriores los firmó el año de su adiós con 'Los irracionales' (2017) y en 2010 con 'Los santos'.

¿Y tras Ares (6), Tino (5), Juan Carlos (4) y Bienvenido (3)? ¿Quién va por detrás en este milenio a lo que triunfos en la modalidad de comparsas se refiere? Antonio Martín, Quiñones y los hermanos 'Carapapa' están igualados con dos primeros premios cada uno y cierra esa lista Luis Rivero, con un primer premio en la buchaca.

Carnaval de Cádiz Ranking de ganadores en comparsas del nuevo milenio Antonio Martínez Ares: 6

Tino Tovar: 5

Juan Carlos Aragón: 4

Jesús Bienvenido: 3

Antonio Martín: 2

Joaquín Quiñones: 2

Hermanos 'Carapapa': 2

Luis Rivero: 1

Martín y Quiñones están lejos del ruedo del Falla, los hermanos 'Carapapa' cuentan con la representación de sólo uno de ellos, David Márquez Mateos, y Luis Rivero dejó la comparsa para centrarse en la modalidad del coro.

Con semejante panorama, qué gran aliciente extra sería ver inscribirse para el COAC 2026 a Martínez Ares, Tino Tovar y Jesús Bienvenido.