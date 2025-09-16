Así queda el grupo de la comparsa de Jona para el Carnaval de Cádiz 2026: cumplirá 20 años y se llamará 'El manicomio'

Siguen saliendo a la palestra nombres de agrupaciones y detalles para el Carnaval de Cádiz 2026 y en las últimas horas ha habido un nombre propio del pasado concurso que ha movido ficha.

La comparsa de Jona, que hace tiempo hizo público que para el COAC 2026 será 'El manicomio', ha compartido en redes sociales una imagen del nuevo grupo, un grupo que presentará novedades.

Y las novedades, tal y como se desprende de respuestas de la propia agrupación a preguntas de aficionados al ver la fotografía y de lo que aporta en redes la siempre atenta Virginia Aragón, no son otras que las baja de Rubén Vallejo, que se ha ido a vivir a Isla Cristina, y de David Amedey.

Se incorporan a la comparsa Francis, integrante del grupo Decaí y antiguo componente de comparsas, en su mayoría de Juan Fernández, y Alex Chatarra. También regresa José Rodríguez Bastón, 'El Goma'.

Destaca el grupo al compartir la fotografía: «Parece que fue ayer, cuando en 2006 con Las Puertas de Cai, formamos la que sería la base de un grupo de amigos que, el próximo carnaval, cumplirá 20 años al pie del cañón. 2026. El manicomio«.

En el pasado COAC 2025, la comparsa de Jonathan Pérez, Jona, se llamó 'El cementerio' y alcanzó la gran final, logrando finalmente el segundo premio.