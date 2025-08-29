La comparsa de Martínez Ares anuncia nuevo nombre en redes sociales con la etiqueta #COAC2026

Tras jugar de nuevos con tres suspensivos, la comparsa de Antonio Martínez Ares ha anunciado a través de las redes sociales un nuevo nombre para el año que viene.

La agrupación, que en el pasado COAC 2025 no estuvo en el Falla debido a problemas de salud de su autor, sigue jugando con su posible regreso al Carnaval de Cádiz el próximo 2026.

Con un vídeo en el que se apuesta por el suspense ha anunciado la comparsa su nuevo nombre, sin especificar claramente si la apuesta es para el COAC 2026. Hay una pista que puede dejar a la claras de que sí, de que la comparsa será para concursar en el Falla, y es que se ha incluido la etiqueta #COAC2026 a la hora de compartir la noticia en redes sociales.

«Los humanos. Este lunes anunciamos fechas y ciudades. Entradas a la venta», se deja caer apuntando el nombre.

En las últimas semanas se han producido altas y bajas en la comparsa, siendo destacado el adiós de Miguel Nández. Y sigue habiendo novedades...