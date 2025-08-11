La comparsa del 'Chapa' y Raúl Cabrera ya tiene nombre para el Carnaval de Cádiz 2026

Hay expectación en el Carnaval de Cádiz por conocer el nombre de algunas agrupaciones punteras para el año que viene.

Una de ellas, la comparsa que firman Miguel Ángel García Argüez, el 'Chapa', y Raúl Cabrera, que de la mano componen letra y música, respectivamente, ya tienen tipo de cara al COAC 2026.

El nombre ha sido anunciado a través de las redes sociales este mismo lunes y no es otro que 'El desaguace'.

De esta manera se ha hecho público: «Donde unos ven óxido y chatarra, otros forjan metales preciosos. En el Carnaval 2026, entren sin miedo a... El desguace«.

Esta comparsa, que surgió de los antiguos integrantes de la comparsa de Juan Carlos Aragón, ha logrado premios en años anteriores, como un tercer puesto en 2022 con 'Los renacidos' y dos segundos puestos con 'Los esclavos' (2023) y 'Los colgaos' (2024).

En el pasado COAC 2025, la comparsa firmó el cuarto premio en la final con 'La Tribu'.