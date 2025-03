Una influencer sevillana viraliza su paso por los carnavales de Cádiz: «No superaron ni la feria, ni las Fallas ni los Sanfermines»

Elena Gortari, influencer sevillana con más de un millón y medio de seguidores en la red social TikTok, ha viralizado uno de sus vídeos tras su paso por los Carnavales de Cádiz.

Se le recrimina en su publicación: «Todo bien y perfecto pero los carnavales de Cádiz no es solo salir por la noche al macro botellón y volver de empalme, también es ir por la tarde al centro y ver las chirigotas, los coros, las comparsas...«

Y ella responde: «Mi experiencia fue solo esa, ojalá hacer TODO de cada sitio. Solo estoy dando MI opinión de MI experiencia».

El vídeo se está llevando más críticas al ser compartido en otras redes sociales como X, antigua Twitter: «El Carnaval es casi una religión para muchos, mientras que quienes no lo valoran solo buscan degradarlo con botellones y faltas de respeto a nuestra tierra. Los 'influencers' arruinaron la Feria de Sevilla y ahora van a por el Carnaval«.

En el vídeo, Elena Gortari, muestra imágenes desde su llegada a Cádiz hasta su viaje a Madrid para disfrutar de un after hour y publicitar un producto.

«Ya estamos en Cádiz. Son las diez de la noche. A ver cuánto aguantamos...», apunta disfrazada de abuela nada más bajarse del tren. Pasada la una y media, ya está en plena calle: «Vámonos con el taca taca, niña». Y algunas personas le cantan: «¡Que vote la abuela!». «¡Que vote la abuela!».

«A las seis y media de la mañana estaba yo de camino a Madrid. Porque a mí me dijeron Elena, allí hay un after. Y para allá que voy. Yo no me pierdo un sarao, porque para eso está la vida, para disfrutarla», apunta.

Llega a Madrid «con la peluca y todo». Y muestra que ha sido «el after más random» en el que ha estado: «Era en medio de una cafetería».

Su reflexión tras el paso por los Carnavales de Cádiz acaba siendo la siguiente: «Y si me preguntan, los carnavales de Cádiz no superaron ni la feria, ni las Fallas ni los Sanfermines».

Críticas desde Cádiz, pero también hay quien la tiene en un altar: «Elena eres literalmente el icono de todas las chicas. ¿Saludas plis?».