Va al Carnaval de Cádiz desde Jerez y se queda encerrado en el tren: «Han cerrado y me han dejado aquí»

Miles de jóvenes de toda Andalucía y España viajaron hasta Cádiz el pasado fin de semana para disfrutar del Carnaval, aunque uno de ellos vivió una situación algo surrealista durante el trayecto. Se trata de un joven que viajó desde Jerez hasta Cádiz para disfrutar de esta fiesta multitudinaria y tuvo un pequeño problema con el transporte.

Se trata de un gaditano que, como él mismo explicó en un vídeo que publicó en su cuenta de TikTok (@waki_11620), decidió viajar hasta Cádiz en cercanías pero tuvo un pequeño inconveniente cuando llegó a la estación y comprobó que las puertas del vagón donde se encontraba no se abrían.

Se quedó atrapado en el tren

«Iyo, chavales, que vengo al Carnaval de Cádiz disfrazado de pesquero y me han dejado encerrado en el tren», explica el joven al inicio del vídeo donde cuenta lo que le pasó. Como se puede ver en las imágenes, el vagón estaba completamente apagado y las puertas cerradas.

«El tren ha cerrado y me han dejado aquí. He cogido el cercanías de Jerez a Cádiz y no ha parado ni en El Puerto ni en Puerto Real… no ha parado en ningún lado, y ha llegado a Cádiz y se ha apagado y no ha abierto ni las puertas», continúa relatando.

El motivo por el que se quedó encerrado

El joven, finalmente, pudo salir del tren y explicó en el vídeo el motivo por el que se había quedado encerrado. Al parecer, se subió a un cercanías que se dirigía a Cádiz pero que no estaba operativo, por eso, al llegar a la ciudad, el maquinista apagó el tren y dejó al joven encerrado, ya que no sabía que había una persona dentro.

El suceso se quedó en una simple anécdota más del carnaval de Cádiz que se ha vuelto viral en redes sociales, donde el vídeo acumula cerca de 50 mil reproducciones. El joven, por suerte, pudo disfrutar de la fiesta tras ser rescatado del tren.