Jesús Bienvenido, la gran incógnita en las últimas horas de inscripción del COAC 2026

Últimas horas para inscribirse y por ende participar en el próximo Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz 2026. El plazo se cierra, como si del mercado de fichajes futbolístico se tratase, a las doce de la noche de este martes 14 de octubre y a expensas de que el mítico fax futbolero no falle, la inmensa mayoría de agrupaciones que estarán en las tablas del Falla a partir del mes de enero ya han hecho los deberes, aunque todavía queda tela que cortar.

Según el último recuento del Ayuntamiento de Cádiz, a las 14 horas de este martes, se han registrado 118 agrupaciones, de las cuales 86 pertenecen a la categoría de adultos, 22 a infantiles y 10 a juveniles. En este sentido, el consistorio recuerda que la inscripción es provisional, a la espera de que se revise toda la documentación requerida en el procedimiento, y de que se procesen todas las inscripciones que se pueden registrar hasta las doce de esta noche.

Con todo, la gran incógnita sigue siendo el primer premio de comparsas de 2025, 'Las ratas' de Jesús Bienvenido. El autor sigue sin aclarar su participación en el próximo concurso y a mediodía de este martes su registro no consta aún en las oficinas de Fiestas.

En una situación similar se encuentra la comparsa de David Carapapa, que anunció en su momento cambios en su grupo, con fichajes y salidas, pero no ha terminado de dar el paso adelante para participar. También se desconoce la decisión definitiva de Selu García Cossío. No obstante, en estos dos últimos casos la sensación es que no van a estar en las tablas del Falla.

Con todo, se espera un aluvión nuevos inscritos en estas últimas horas teniendo en cuenta que en el 2025 se alcanzaron las 179 agrupaciones y por ahora se ha llegado a 118. Hasta las doce de la noche aún se pueden dar de alta las agrupaciones más rezagadas que aún no hayan hecho la inscripción, por lo tanto hasta el miércoles no se conocerá un número más o menos exacto de los grupos que estarán en el Falla. Asimismo incluso las que hayan hecho en la mañana de esta martes el registro electrónico puede ser que no se contabilicen en esta jornada porque la agrupación tiene además que entregar el boletín en la oficina con los datos correspondientes.

Los grupos de Jona y Yuyu, inscritos

Entre las agrupaciones que se han inscrito en las últimas horas se encuentran grupos importantes. En coros, el Libertario de Miguel Ángel García Argüez que concurrirá en 2026 bajo el nombre 'La carnicería'.

En chirigotas han sido varios grupos importantes que ya están inscritos en el concurso, entre ellas el primer premio de 2025, la de Ale Peluca. Vigente campeona del certamen con Los calaíta, que regresará al Gran Teatro Falla con el tipo 'Los Amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'. El grupo gaditano, que figura con el número 100 de inscripción, volverá a las tablas del Falla como uno de los grandes atractivos de la próxima edición del COAC.

Asimismo, la modalidad de la chirigota ha dejado la inscripción del tercer premio del pasado año, la agrupación de José Guerrero Roldán 'Yuyu'. 'Los que van a coger papas' será la segunda agrupación del autor gaditano desde su vuelta el pasado año. Asimismo, se ha registrado la chirigota de Écija, que se quedó a las puertas de la final este 2025 con 'Al cielo con él' y que este año lo hará como 'Suavecito para abajo'.

También el grupo de Luis Rossi con el nombre de 'Seguimos cayendo mal' se ha inscrito en las últimas horas, al igual que la chirigota 'Los antiguos' que fueron en el pasado COAC 'Cuando tu vas yo vengo'.

Entre las comparsas, nombres importantes en el registro. Para empezar el segundo premio, la agrupación de Jonathan Pérez 'Jona' que hizo un gran concurso con 'El cementerio' y que en 2026 será 'El manicomio'. También sobre sale la comparsa de Germán Rendón 'OBDC. Me quedo contigo', Las muñecas, de Pepe Juan Pastrana y Rober Gómez; y Las jorobadas, comparsa de las niñas de Alcalá de Guadaira y que tan buen sabor de boca está dejando en el concurso en los últimos años.

A pocas horas del cierre aún hay grupos pendientes de confirmar su presencia en un concurso que será más tempranero que en 2025, algo más corto pero ni mucho menos carente de intensidad y calidad.