El COAC 2026 ya tiene los vocales del jurado para todas las modalidades

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) ya cuenta con todos los miembros del jurado que se encargará de valorar a las agrupaciones participantes en la próxima edición de 2026, tanto en la categoría de adultos como en las de infantiles y juveniles del Carnaval de Cádiz.

Jurado adultos

En la categoría de adultos, el jurado estará presidido por Manuel Guimerá, que contará con un equipo formado por María Trinidad Ramos Montero, María Rosario Moreno Pedrejón, Aida Rodríguez Agraso (suplente de la secretaria), Christian González Ruiz y Juan Antonio Bocuñano Llamas, quienes se encargarán de puntuar a las chirigotas y cuartetos. En esta modalidad estará también como suplente María Delgado Díaz.

En la modalidad de comparsas y coros, los vocales designados son Luisa Fernanda López Esteve, María del Carmen Cabrera Bernal, Juan Jiménez Almaraz, Jacobo Lucena Borrell y José María Barranco Cabrera (suplente del presidente), contando además con Francisco Peña Chacón como suplente.

El equipo lo completan Esther Coto Rozano, que ejercerá como secretaria, y Juan Antonio León Madrid, como asistente de palco.

Jurado infantil y juvenil

En las categorías de infantiles y juveniles, el jurado estará presidido por Antonio Álvarez 'Noso', acompañado por María del Carmen Bernal Martínez, Sara Álvarez López, Rocío Molina Martínez, Manuel Martín García, Manuel José Rueda Ibáñez y José Antonio Romero Lobón como vocales.

Como suplentes y asistentes de palco estarán Juan Luis Sambruno Pellicer y Aurora Marcos Sánchez, mientras que Amanda Real Guerrero ocupará la secretaría del jurado.