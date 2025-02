COAC 2025, en directo: sigue la décima sesión de preliminares, orden de actuaciones y última hora del Concurso del Carnaval de Cádiz hoy

Hoy, sábado 1 de febrero, se disputa la décima sesión de preliminares del COAC 2025. Siete agrupaciones suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de cuartos. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

Esta agrupación llega de Morón de la Frontera, con la autoría de Jerónimo Cubero y Juanmi Al Pairo. Ausentes el pasado COAC tras su participación en 2023 con 'La suerte está echada', que no pasó de preliminares.