Bea Aragón debuta como autora en adultos en el Falla con la comparsa 'La chulita': «Aquí no se viene a tontear, se viene a pelear»

La comparsa dirigida por Tamara Beardo busca seguir creciendo tras ser una agrupación fija en las semifinales del Falla en sus dos años de recorrido.

Su estreno fue en 2023 con 'La tía de la tiza' y un año después, en el pasado 2024, se puso sobre las tablas 'La chirigotera' para sellar la confirmación de las cosas bien hechas.

Ya está aquí el COAC 2025, que arrancó el jueves 23 de enero con la fase de preliminares, y el objetivo es dar un paso más y, al menos, tratar de mejorar la última apuesta. Con 'La chulita', que además el nombre viene como anillo al dedo, se mira hacia arriba. Sin dejar de lado la humildad, la modestia, la moderación... sin mirar a nadie por encima del hombro.

Así lo explica Bea Aragón, que se ha sumado este año a la autoría de la letra en la comparsa: «Aunque yo he sido la última en llegar, entiendo que el objetivo es quedar como el año pasado o un poco mejor, aquí no se viene a tontear, se viene a pelear. Hemos trabajado mucho, pero esto no depende todo de nosotras, veremos el resultado y hasta dónde podemos llegar».

Bea también habla del nivel de la modalidad por lo que ha podido ver hasta ahora y por lo que intuye que se puede ver: «Se nota la ausencia de Martínez Ares, yo al menos la noto. Y hasta ahora, porque faltan muchos por cantar, no puedo valorar demasiado. Lo escucho todo y me parece que hay calidad y se espera más calidad todavía. Y la vuelta de Bienvenido ha sido un regalo. A esperar cómo va el resto».

Es un año de ausencias, regresos y estrenos. Y el de Bea Aragón es un estreno por todo lo alto en la categoría de adultos tras su experiencia en la cantera escribiendo en la categoría de juveniles para comparsas como 'Brujas' (tercer premio en 2020) y 'Masa madre' (tercer premio en 2022).

Bea Aragón toma el relevo del Canijo de Carmona, que ha regresado este año a la modalidad de chirigotas, y Mari Charo Suárez. La música vuelve a estar en las buenas manos de José María Barranco el 'Lacio'. Y Eder Rey, el gaditano de Santoña, colabora con letras en cuplés y pasodobles. Un equipo, lo deja claro Bea Aragón, liderado por Tamara Beardo, una de las mujeres que abrió una de las puertas que han permitido que las voces femeninas suban una y otra vez a las tablas del Gran Teatro Falla.

«Yo no he visto una cosa igual que Tamara, nunca. Mira que conozco a directores potentes, pero lo de Tamara es una bestialidad. Tamara lleva todo. Tamara tiene un empuje y una garra y una fuerza que yo no sé de dónde la saca. Es el motor del grupo y trabajar con ella es un lujo porque aporta en temas de dirección musical, de gestión... Ella aporta ideas. He estado escribiendo mano a mano con ella para ir sobre seguro, porque ella es el primer filtro que pasamos todos en la comparsa. Así es porque debe ser así», resalta la autora de Carnaval y escritora.

«Antes que nada, antes que el 'Lacio', antes que Eder Rey, que es el otro autor que se incorporó más o menos en noviembre para el tema de los cuplés y aporta además algunos pasodobles, un tipo encantador con mucha gracia, y antes que yo misma, hay que destacar muchísimo la figura de Tamara Beardo. Me ha dado muchísimas ideas. Ha sido un lujazo. Es la que está ahí siempre, día a día, pico y pala en todos los ensayos. Y está en todo, no se le va a nada. Y está dando la punta siempre, la última punta la está dando ella. ¡Tamara Beardo, pregonera!«, concluye medio en broma medio en serio Bea Aragón.