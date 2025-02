COAC 2025, en directo: sigue la sesión de cuartos, orden de actuaciones y última hora del Concurso del Carnaval de Cádiz hoy

Hoy, sábado 15 de febrero, se disputa la segunda sesión de cuartos del COAC 2025. Las agrupaciones se suben a las tablas del Gran Teatro Falla a partir de las 20:00 horas para ofrecer sus distintos repertorios e intentar convencer al jurado y conseguir acceder a la ronda de semifinales. Sigue todas las actuaciones, noticias y última hora de todo lo que ocurra a través del directo de LA VOZ de Cádiz.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}