Ale 'El Peluca', autor de 'Los Calaíta':«Me gustaría llegar lo más lejos posible, pero estoy pagado ya con el cariño de la gente»

Los nervios y la ilusión se han adueñado de la calle La Palma. Allí, más de una decena de Eugenios ultiman los preparativos de cara a la gran noche. La chirigota 'Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco) una chirigota de toda la vida...' fue una de las grandes sorpresas de las preliminares del COAC 2025. «No nos esperábamos tanto revuelo y esta gran acogida que ha tenido por parte de la gente», expresa su autor, Ale 'el Peluca'. Una aceptación del público a la que se ha sumado el jurado, que les ha dado el pase a cuartos. Pero no se quieren quedar ahí.

«Yo creo que con el pase que llevamos, que para mí, personalmente, creo que es un saltito de nivel respecto a preliminares, vamos a reafirmarnos o eso espero», afirma el autor, quien se encuentra minutos antes de subirse a las tablas del Gran Teatro Falla por primera vez en cuartos nervioso pero seguro de sí mismos. «A la vez estoy tranquilo porque confío en lo que llevamos, confío que la gente está con nosotros y creo que va a gustar».

Fue el 24 de enero, en la segunda sesión de preliminares, cuando sorprendieron a todos con una interpretación muy conseguida del humorista catalán Eugenio. Han transcurrido más de 20 días entre una función y otra. «Es una locura. Ahora es cuando yo entiendo a los grandes cuando dicen que el concurso hay que acortarlo. Es duro cantar el segundo día, que hayan 20 días de por medio, y no se sepa qué va a pasar«, confiesa. Un tiempo que han »sobrellevado de la mejor manera«, sobre todo, después de la gran acogida que ha tenido la chirigota. » Estamos con muchísimas ganas metiendo cosas, porque al final cuando ves que gusta, esto va rodado, la gente está metida en la película y, bueno, yo me he preparado para todo lo que nos pueda venir«, expresa en referencia a un hipotético pase a semifinales. Y no lo van a poner nada fácil.

«Vamos a ponerlo difícil un poquito, dar un poquito de dolores de cabeza y que, por lo menos, nos tengan en cuenta. me gustaría llegar lo más lejos posible, pero, por otra parte, estoy pagado ya con en el cariño de la gente, con cómo nos han acogido en la calle, el pasacalle ahora, que hay una quedada para venir con nosotros al teatro... O sea, no sé, es una locura, pero muy feliz«, manifiesta El Peluca, quien tiene entre ceja y ceja hacerse con un hueco en las semifinales del COAC en una modalidad de chirigotas con muchísima competencia.

El trabajo en la interpretación es indudable. Los Calaíta se apoyaron en una intérprete de catalán, además de visionar documentales y vídeos suyos, para meterse de lleno en la piel del humorista, cuyos familiares se supusieron en contacto con El Peluca para agradecerle todo el trabajo y la idea del tipo. Un estudio de Eugenio y del catalán que no ha cesado durante los 20 días. «Hemos seguido en contacto con ella y le hemos mandado audios del repertorio. Con las pautas que nos dio de gramática y pronunciación tiramos», expresa Ale el Peluca. Sin duda, Los Calaíta todavía no han dicho la última palabra.