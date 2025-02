Álex el Peluca, autor de 'Los calaíta', va ahora a por las semifinales: «La chirigota ha caído de pie y eso motiva a hacer muchas más cosas»

Alejandro Pérez Sánchez es un joven gaditano de 25 años que estudia Ingeniería Mecánica y Desarrollo Industrial en la Universidad de Cádiz. Álex el Peluca es el autor de la chirigota 'Comparsa Los caláita (fuimos a por tabaco)', la revelación de esta primera fase de preliminares del COAC 2025. La gran sorpresa. El aire fresco que ya entra con cuentagotas en un Concurso agotado que necesita precisamente un soplo de levante.

Los calaíta son los Eugenio, por si todavía queda algún despistado. Y es que se han convertido en una de las agrupaciones con más reproducciones en Youtube de este certamen, a la altura de los más grandes, y es una conversación recurrente valorar su pase en la preselección. El público la ha hecho suya, por diferentes factores. Desde la frescura de la novedad a la dificultad de su desarrollo, el carnavalero siempre agradece algo distinto.

Su autor reconoce pocas horas después de firmar su primer pase a cuartos que no las tenía todas consigo. «Estoy muy feliz y muy contento. Viendo la repercusión de la chirigota, cómo está la gente con nosotros, pues entendíamos que teníamos que pasar, pero hasta que no escuchas el nombre, no respiras tranquilo«. Ciertamente, por la concepción, por el modelo de este COAC, podían haberse llevado un babuchazo. »Creíamos que podíamos pasar por la repercusión, por la acogida del teatro, el aura que se creó, las actuaciones que nos han salido por toda España, las reacciones en redes sociales....

...pero por otro lado había un no y es que yo no soy nadie y el concurso es como es, y es más fácil cargarse a uno que viene de primeras«, reconoce. »Además, es una idea y un repertorio muy arriesgados y el jurado puede no verlo. Por suerte, se ha valorado el curro que hay detrás, lo bien que está preparada la la chirigotas. Cada detalle que se ha trabajado«.

Los caláita es una propuesta que «se sale de lo común», muy distinta a la apuesta del año pasado. En 2024, ya dieron que hablar, se ganaron las primeras críticas que eso se deben llevar como los galones de un soldado en Carnaval. 'Sácamela de la boca' hizo reír en preliminares y ahí se quedó. Esto no tiene nada que ver. «Sí, es muy diferente a la chirigota del año pasado. La gente iba a esperar esa misma locura, pero tenía que desmarcarme de ello y hacer lo que más me gusta. En ese momento compartía autoría y tenía que ceder en muchas cosas. y era una chirigota que no me llenaba al 100%. En esta ocasión sí que he hecho lo que quería«.

A la hora de concebir su agrupación en el Carnaval, «me dejo llevar por lo que me llena. Tengo claro que no voy a cantar 'Cádiz, qué bonita eres' y esas cosas. Quiero que todo lo que cante tenga un mensaje, que tenga una crítica, una denuncia, porque en eso consiste en Carnaval. Los que no somos nadie podemos revelarnos aunque sea por unos momentos«. En cuanto a su influencia, se percibe un estilo cercano al de Selu García Cossío. »Yo he mamado mucho Selu de pequeño y de ahí me viene lo del la apropiación de un personaje y la interpretación. También viví la última chirigota de Juan Carlos Aragón, la de 'Er Chele Vara', pero a través de YouTube también he podido seguir las antiguas. Y en cuanto al humor, pues me dejo llevar por lo que me dice el alma«.

Para la elaboración de su personaje han visto infinidad de vídeos y hasta han contado con una intérprete en catalán que le corrigió términos y acentos. Eugenio es un mito del humor patrio y hay que respetarlo. «Era un personaje que siempre me llamaba la atención y llevaba años con esa idea. Cuando el año pasado vi la película de David Trueba, 'Saben aquell', lo confirmé. Yo no lo he vivido porque tengo 25 años y él murió hace 24, pero siempre me llamó la atención ese humor tan serio, tan malaje«.

La repercusión fue tal que la familia del humorista se puso en contacto con la chirigota y tenemos «algo preparado, pero más adelante», afirma un ambicioso autor que no se pone límites una vez que han echado a rodar. «Su hijo me dijo que uno de sus sueños era que una chirigota del Carnaval de Cádiz hiciera un homenaje así a su padre. Su primera mujer, Conchita, era andaluza de Aracena, y él también venía a Cádiz a actuar, al Isecotel. Me dijo que allá donde esté Eugenio, estará muy orgulloso de lo que hemos hecho. ¿Hay más premio que eso?«.

Entiende que hay «un nivel muy fuerte en la modalidad. Hay un montón y estará difícil entrar en semifinales, así que imagina para la final». Álejandro es consciente de que la chirigota ya ha llegado, y ese convencimiento en público y crítica es el mejor respaldo para llegar mucho más lejos. Muchos aficionados le recuerdan ese año de la chirigota del Bizcocho, de Manué, y por eso está preparado. «Estoy preparándome para lo que venga. Hemos tocado cositas, hemos cambiado cositas. El repertorio lo hemos preparado a conciencia después de cómo ha caído la chirigota, y está claro que es una motivación este respaldo. Yo tenía muchas cosas escritas y empecé a meter letras a saco, porque sabes que te están escuchando. Me han saltado muchos chispazos«.

Su Carnaval no ha hecho más que empezar. Este sábado se estrenan en cuartos y ya han cerrado actuaciones en Cataluña, pero también en Valencia, Madrid o Extremadura. «Eugenio era un personaje muy conocido a nivel nacional y sabía que podía funcionar, pero por supuesto no me esperaba estar en en esta situación ahora mismo».