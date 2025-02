Una intérprete de catalán, muchos documentales y un mensaje de la familia de Eugenio: el premio y el trabajo de 'Los Calaíta'

El humorista catalán Eugenio ha calado en Cádiz. La chirigota 'Comparsa Los Calaíta (Fuimos a por tabaco) una chirigota de toda la vida...', que cantó en la segunda sesión de preliminares, ha sido una de las sorpresas del COAC 2025 y la más vista hasta el momento. En el perfil de YouTube de Onda Cádiz Carnaval, donde se comparten todos los vídeos oficiales del concurso, la chirigota de Alejandro Pérez Sánchez 'El Peluca' cuenta con más de 320.000 visualizaciones. «Todavía no me lo creo mucho, pero poco a poco lo voy asimilando. Lo estoy sobrellevando con la máxima madurez posible, porque no estoy acostumbrado a estos revuelos y a estas cosas de tener actuaciones y contratos cerrados estando en preliminares.», reconoce El Peluca, quien era consciente de que, en una edición del COAC con tanta competencia en la modalidad, iba a «tener que hacer algo diferente».

Pero hacer algo original implica un riesgo. «De primeras iba muy inseguro, porque sabía que era una idea súper arriesgada que nunca nadie se había atrevido a hacer y era consciente de que podía salirme muy mal o que podría quedarse el teatro frío en silencio y pasar un mal ratillo. Pero también era consciente de que si entraba iba a entrar muy bien, que es lo que ha pasado», afirma el autor. Una especie de 'puerta grande o enfermería' que terminó, sin ninguna duda, en lo primero. Nada más terminar de cantar el pasado lunes, el móvil de Alejandro empezó a echar fuego a base de mensajes; pero hubo uno que le hizo especial ilusión.

«Al día siguiente de cantar me contactó la familia del propio Eugenio, a través de su hijo Gerard Jofra. Me dijo que uno de sus sueños era que se hiciese una chirigota de su padre. Estaba súper agradecido y me dijo que era brutal cómo habíamos clavado el personaje y también que seguro que allá donde esté iba a estar muy orgulloso de lo que he hecho«, expresa emocionado Alejandro, quien confiesa que «como si me quedo en preliminares, es que me da igual, yo ya estoy pagado con ese mensaje».

El trabajo que hay detrás

Para meterse en la piel del humorista catalán, el autor ha tenido que hacer un gran trabajo de documentación para conocerse al dedillo la vida de una persona con la que coincidió en el mundo durante menos de dos años. «Yo estoy modo historiador, me he pegado meses metido en la vida de Eugenio y viendo documentales y películas», reconoce Alejandro, que explica que la conexión de Eugenio con Andalucía nace a raíz de su primer matrimonio con Conchita Alcaide, natural de Aracena, Huelva. Aunque no solo ha sido necesario ver películas y series, que mandaba como tarea al resto del grupo, sino también la ayuda de una intérprete de catalán.

«Vino una una mujer, una intérprete de lengua, que ha estado diecisiete años viviendo en Barcelona, para corregir cosas del repertorio y algunos acentos», explica Alejandro, quien reconoce que fue la película sobre Eugenio de David Trueba la que le hizo decantarse por esta idea. El trabajo que hay detrás es indudable; y el respeto por la figura de Eugenio y el catalán, también. «Es una cosa que tenía muy clara. Había que hacer el personaje de Eugenio, pero con muchísimo respeto, sin faltar el respeto tanto a Eugenio como a su familia o a Barcelona por el catalán», expresa.

A pesar de que la gran acogida que ha tenido la chirigota ha pillado por sorpresa a El Peluca, tiene repertorio escrito de sobra por si le dejan «seguir en el concurso». En un COAC 2025 plagado de regresos y autores de renombre, el hecho de ser la agrupación más vista no supone una presión. «Al contrario, me da confianza porque realmente he hecho lo que a mí me gusta, lo que me ha salido. Entonces, digo: 'Lo que yo hago ha gustado a la gente, pues voy a seguir haciendo lo que me gusta y seguirá gustando seguramente'», concluye el artífice de que Eugenio vuelva a la vida 24 años después de su fallecimiento.