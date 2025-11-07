Las claves del sorteo del COAC 2026: agrupaciones por sesión y los cabezas de serie

Este sábado 8 de noviembre es una de esas jornadas marcadas en rojo por cualquier aficionado al Carnaval de Cádiz. Es el anticipo al Día de Reyes para los seguidores de la fiesta grande gaditana. Y es que con el paso de los años el sorteo del orden de actuación del Concurso de Agrupaciones ha ido generando una expectación tan grande que al final se ha terminado de dar el paso adelante necesario para que este acto se convierta en una gala y una fiesta.

Así lo han entendido desde el Ayuntamiento de Cádiz, aunque el lugar para la celebración del evento siga siendo el Palacio de Congresos en vez de un Gran Teatro Falla en el que a buen seguro el sorteo adquiriría una mayor notoriedad y enjundia. Con entrada libre hasta completar aforo y retransmitida por Onda Cádiz, el acto, que comenzará a las doce del mediodía, estará presentado por Enrique Miranda y Mirian Peralta.

La idea ha sido dar una vuelta de tuerca al sorteo por lo que habrá caras conocidas en el escenario del Palacio de Congresos, tales como el pregonero del Carnaval 2026, Manu Sánchez, o la autora del cartel de esta edición, Raquel Jove, así como los presidentes de los jurados tanto de la categoría de adultos como de infantiles y juveniles, y otros protagonistas. En el transcurso de la gala, se irán sucediendo entrevistas en directo, así como otras sorpresas que tendrán como telón de fondo alguna actuación musical el propio Palacio de Congresos.

Más allá del nuevo envoltorio del sorteo, hay que tener en cuenta varios aspectos y claves de cara a establecer el cuadrante de un orden de actuación en el que hay novedades, tales como la posibilidad de que los cabezas de serie renuncien, aunque solo lo ha hecho Jesús Bienvenido, y que siempre los coros abrirán las funciones.

Un concurso con menos funciones preliminares que en 2025 y en el que también se conocerá el orden de actuación de las seis semifinales infantiles, que serán en tres fines de semana, y las dos sesiones de juveniles.

Los cabezas se serie. Jesús Bienvenido renuncia

Para el sorteo, se han establecido un total de 23 agrupaciones cabezas de serie (8 chirigotas, 7 comparsas, 6 coros y dos cuartetos). En chirigotas, los cabezas de serie son 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (La decepción)', 'Los antiguos', 'Los Cadisapiens (La involución)', 'Los Camper del sur', 'Los que van a coger papas', 'Nos hemos venío arriba', 'Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) y 'Ssshhhhh!!!!'.

En la categoría de comparsas son: 'El desguace', 'El hombre de hojalata', 'El manicomio', 'La camorra', 'Los locos', 'Lxs invencibles' y 'Obdc. Me quedo contigo!'. En este sentido, el primer premio del pasado COAC 2025 ha decidido renunciar a ser cabeza de serie. Por tanto, la comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAST3' no tendrá esa condición en este conurso.

Los coros cabezas de serie son 'ADN', 'El sindicato', 'La carnicería', 'La esencia', 'Las mil maravillas' y 'Los mentirosos', además de los cuartetos 'Los Latin King (de la calle Paskín)' y '¡Qué no vengan!'.

Hay que tener en cuenta que al ser 23 los cabezas de serie habrá funciones con más de uno, dos como máximo. Asimismo, se podría dar alguna sesión con dos cabezas de serie y la comparsa de Jesús Bienvenido, por lo que realmente serían tres grupos importantes en la misma jornada de Falla.

Siempre abre un coro y el primer plato fuerte será una comparsa

Entre los grupos de la modalidad de adultos se han contabilizado 53 comparsas, 47 chirigotas, 18 coros y 7 cuartetos. En infantiles: 10 comparsas, 15 chirigotas, 1 coro y 12 cuartetos, mientras que en juveniles, los grupos participantes serán 5 comparsas, 7 chirigotas, 5 cuartetos y 1 coro.

Según el cuadrante aprobado, la primera cabeza de serie que actuará será una comparsa el primer día de clasificatorias, el domingo 11 de enero. El lunes 12 le tocará a un coro y el martes 13 a una chirigota. Las cabezas de serie de estas tres modalidades se irán repartiendo a lo largo de las 17 sesiones. Los dos cuartetos con este privilegio tienen reservados el sábado 17 y el viernes 23, ya que según el cuadrante establecido se ha pretendido ubicar a los cuartetos preferiblemente en fines de semana.

Todas las sesiones de clasificatorias tendrán como primera agrupación un coro.

Sesiones de 8 agrupaciones los fines de semana

Todas las sesiones de adultos comenzarán a las 20 horas; las de juveniles a las 17 horas y las de infantiles a las 12 horas. Para este certamen de coplas el concurso de adultos contará con 17 funciones clasificatorias, un número inferior al del pasado concurso aunque el número de agrupaciones inscritas sea bastante similar.

La reducción de sesiones viene al aumentar el número de grupos por día, con funciones que tendrán ocho agrupaciones en liza. Curiosamente estas sesiones serán de lunes a viernes, mientras que los sábados y los domingos las funciones tendrán a siete grupos en el escenario del Falla. El hecho de que los sábados y domingo haya doble ración de concurso con el certamen infantil por la mañana ha hecho que esos días las sesiones de adultos tengan un grupo menos y el horario de trabajo del personal del Falla no sea tan extenso.

Cierran chirigotas o comparsas

Dentro de lo establecido en el orden de actuación hay que tener en cuenta que siempre cerrará una chirigota o una comparsa cada función de clasificatorias. Irán cerrando cada función en orden alterno, aunque tanto el primer día como el último, de la primera fase, será una chirigota quien cierre la jornada del COAC.

El orden de actuación en la cantera

En cuanto a la cantera se han establecido seis funciones de infantiles y dos de juveniles, amén de la gran final de ambas categorías. Las funciones de la categoría más baja serán sábados y domingos, tres fines de semana seguidos, desde el 17 de enero, siendo la final el 7 de febrero.

Las seis funciones comenzarán a las 12 de la mañana y tendrán seis grupos en el escenario, excepto el sábado 24 y el domingo 25 que serán siete.

Por su parte, las dos semifinales de juveniles serán en las dos primeras jornadas de descanso del concurso de adultos, concretamente el miércoles 28 y el jueves 29 de enero. Cada función tendrá nueve agrupaciones y comenzará a las 5 de la tarde, siendo la final de la modalidad el 6 de febrero.