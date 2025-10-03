La chirigota de los Villegas ya tiene nombre para el Carnaval de Cádiz 2026: «Hemos esperado a anunciarlo porque no nos fiábamos...»

El año pasado, en el penúltimo COAC, el de 2024, la chirigota de los hermanos Villegas llegó al Teatro Falla para, directamente, asaltarlo.

La agrupación se llevó el primer premio con ''Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao (los exageraos)'.

El reencuentro de Gueli Villegas, acompañado de sus hijos, con buena parte de la chirigota del Love, fue sinónimo de gran éxito.

Con un inmejorable sabor de boca, con la intención de revalidar ese primer premio, se afrontó el pasado COAC 2025. No pudo ser. Eso sí, 'Cádiz, los que van a cantar te lasudan (los disléxicos)', logró el pase a la gran final y acabó firmando el cuarto premio por detrás de 'Los Calíta' (primer premio), 'Los butaneros' (segundo) y 'Los James Bond que da gloria verlos' (tercero).

Para el COAC 2026, con aires renovados, ya hay nueva apuesta. El nombre para volver a pisar las tablas del Falla se ha dado a conocer este viernes. Y no es otro que 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'.

Se ha anunciado de la siguiente manera: «Que mejor que un viernes para anunciar el nombre de 2026. Hemos esperado a anunciarlo porque no nos fiábamos... tu sabes, está el mundo de una manera... para el año que viene seremos: 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)'«.