La chirigota de Álex Peluca anuncia su nombre para el COAC 2026

No queda mucho para que se habla el plazo de inscripción para el próximo COAC 2026 y seguimos conociendo algunos detalles de las agrupaciones participantes. Una de las últimas en anunciar su nombre ha sido la chirigota de Álex Peluca, que el pasado COAC sorprendió y se ganó a público y jurado para proclamarse ganador en la modalidad.

Si este viernes el emoticono de un reloj de arena en sus redes sociales dejaba car la proximidad del anuncio, ha sido este sábado cuando por fin hemos conocido la propuesta que presentarán el próximo mes de enero en el Gran Teatro Falla.

'Los Amísh del mono, fuimos a por piononos' es el nombre con el que la chirigota tratará de defender título en el próximo concurso.