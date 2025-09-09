Todos los detalles del cartel del Carnaval de Cádiz 2026: referencias a tipos y detalles que no habías visto

El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene imagen oficial. El cartel anunciador, titulado 'Tipo, tipo', es obra de la diseñadora gráfica e ilustradora gaditana Raquel Jove y se presentó este lunes en la Casa del Carnaval, en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Bruno García, y de la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo.

La gran fiesta gaditana se celebrará del 12 al 22 de febrero de 2026, precedida por las tradicionales citas gastronómicas —Pestiñada, Ostionada y Erizada— y por el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC).

Un estallido de color

La obra de Jove se presenta como un estallido de color y vitalidad. Desde la perspectiva de la calle Pelota, la imagen muestra la plaza de la Catedral abarrotada, convertida en un escenario donde más de sesenta personajes comparten protagonismo, todos transmitiendo la alegría, la felicidad y el buen humor que identifican al Carnaval de Cádiz.

En la parte superior del cartel, destaca con tipografía elegante y clara el lema: «Carnaval de Cádiz, del 12 al 22 de febrero», de fácil lectura e interpretación.

Cartel anunciador del Carnaval de Cádiz 2026 R.Jove

El cartel con lupa

El cartel es también un juego visual de referencias. A la izquierda aparece el pregonero de este año, Manu Sánchez; también se reconocen alusiones a los Yesterday y al mítico oso perjudicado que tantos buenos momentos nos ha dado.

En primer plano asoma el entrañable Palomo cojo, de la chirigota De plaza en plaza, mientras que no falta una evocación al Gago, enredado en serpentinas, remitiendo a aquel carnaval en el que se le vio paseando con su familia con un tipo muy comentado.

El cartel de Jove recoge además referencias a agrupaciones como Los enteraos, Una chirigota con clase o Las ratas, estas últimas con sus recordados personajes de Brenda y Loba, que se suman a un repertorio de figuras que alimentan la complicidad con el espectador.

Símbolos gaditanos

Uno de los atractivos de la obra es que muchos de los personajes o tipos representados admiten varias lecturas. Basta con dejar volar la imaginación para encontrar paralelismos y evocaciones que cada espectador puede interpretar a su manera. Esa ambigüedad intencionada multiplica las posibilidades del cartel, que funciona casi como un juego colectivo de pistas carnavalescas.

El mosaico incluye también símbolos icónicos de Cádiz: el erizo, el fenicio, el romano, el ánfora y el legendario bombo de Supersol, piezas reconocibles para cualquier aficionado al Carnaval.

Cada rincón del cartel esconde píldoras de humor y memoria carnavalesca, invitando a observar y descubrir decenas de detalles escondidos. Con ello, Raquel Jove ha logrado una obra vibrante, festiva y participativa, que no solo anuncia las fechas del Carnaval, sino que también invita a jugar con la historia y los tipos que forman parte del imaginario colectivo gaditano.

