El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene cartel: así la multitud colorista que se apodera de la plaza de la Catedral

La Voz de Cádiz Cádiz 08/09/2025

El Carnaval de Cádiz 2026 ya tiene cartel anunciador. La obra, firmada por la diseñadora gráfica e ilustradora gaditana Raquel Jove, se ha presentado este lunes en la Casa del Carnaval, en un acto con la presencia del alcalde de la ciudad, Bruno García, y de la teniente de alcalde delegada de Fiestas y Carnaval, Beatriz Gandullo.

Cádiz celebrará su Carnaval 2026 del 12 al 22 de febrero, apero mucho antes arrancarán los «aperitivos gastronómicos» de la Pestiñada, Ostionada y Erizada antesala de la gran fiesta y el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, COAC.

La Gran Final del Teatro Falla, que reúne a chirigotas, comparsas, coros y cuartetos, marcará el inicio oficial de las fiestas, que se extenderán por calles y plazas de la capital gaditana hasta convertir a Cádiz en el epicentro del Carnaval en España.

Será a partir de 12 de febrero cuando las coplas llenen las calles del casco histórico y miles de gaditanos y visitantes disfruten de una fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

F.J.

La presentación del cartel supone el primer hito de la programación que el Ayuntamiento de Cádiz irá desgranando en los próximos meses.