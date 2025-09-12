El Ayuntamiento de Cádiz anuncia novedades para el COAC 2026

En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz de este viernes, 12 de septiembre, se han aprobado las bases del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del año 2026. Con la aprobación de estas bases ya hay fecha para el plazo de inscripción del COAC 2025, que se abrirá un día después de la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá abierto durante diez días hábiles.

Entre las novedades de estas bases destacan aspectos como las cabezas de serie, el tiempo de actuación, el sistema de puntuación o las condiciones para la devolución de la fianza.

En lo que respecta al certamen de adultos y de la cantera, se limita el tiempo de participación de cada agrupación a 45 minutos. En el caso de la categoría de adultos, las agrupaciones que ostentan la condición de cabeza de serie, podrán renunciar a ella. Con respecto a las puntuaciones, el jurado sumará los puntos desde la fase clasificatoria. Asimismo, se han modificado las condiciones de devolución de la fianza que los grupos deben abonar en concepto de inscripción. A partir de ahora, esta cantidad no será devuelta a los grupos que se retiren del certamen una vez realizada la inscripción ni tampoco a aquellos grupos que sean descalificados.

En la categoría de infantiles y juveniles, la figura del comodín, que es persona que se sale del rango de edad de la categoría, no podrá cantar.

La teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha agradecido a los técnicos municipales el trabajo para sacar adelante este documento con más antelación que en años anteriores.