La chirigota del 'Yuyu' se apunta al Carnaval de Cádiz 2026 y anuncia su nuevo nombre

«¿Repetimos? Po vale. Nos vemos en el COAC 2026». El 'Yuyu' ha anunciado que repetirá experiencia en el Carnaval de Cádiz 2026 y este domingo por la tarde ha anunciado el nuevo nombre de su agrupación.

«La chirigota del 'Yuyu' será Los que van a coger papas", se ha destacado sacando a la palestra la nueva apuesta y aportando una imagen del grupo que estará en el Falla con José Guerrero Roldán al frente.

Se deshojó la margarita y el 'Yuyu', que no parecía tenerlas todas consigo, será de nuevo una de las chirigotas punteras del certamen de coplas.

Cabe recordar que en el pasado COAC se firmó finalmente el tercer premio con 'Los James Bond que da gloria verlos', por detrás de 'Los Calaíta', primer premio, y 'Los butaneros', segundo.