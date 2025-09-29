Altas y bajas en la comparsa de David Carapapa para el Carnaval de Cádiz 2026

La comparsa de David Carapapa ha anunciado a través de las redes sociales una serie de altas y bajas de cara al Carnaval de Cádiz 2026 que ya en este mes de septiembre de 2025 va calentando motores.

Por unos u otros motivos dicen adiós al grupo Lali, Bubu, Salvi, Gavi y Daniel González. Y las caras nuevas son las de Moi Morales, Rafa Domínguez y Juanmi Villegas.

Estos han sido los dos anuncios por parte de la comparsa en redes sociales:

Altas: «Queremos dar la bienvenida a nuestra casa a Moi Morales y dos viejos conocidos como Rafa Domínguez y Juanmi Villegas quien será nuestro bombista. Con ellos somos 14 en las tablas, de momento…».

Bajas: «¡¡Gracias por estos maravillosos años!! Lali, Bubu, Salvi, Gavi y en especial a nuestro querido Daniel González por estar toda una vida a nuestro lado y que por motivos laborales no podrá continuar. Esta fue, es y siempre será tu casa. ¡¡GRACIAS!!».

En el pasado COAC 2025 la comparsa de David Carapapa se llamó 'La resistencia' y se quedó en el pase de semifinales.

