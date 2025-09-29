carnaval
Altas y bajas en la comparsa de David Carapapa para el Carnaval de Cádiz 2026
El grupo anuncia importantes novedades para su participación en el Falla el año que viene
La comparsa de Martínez Ares anuncia su nombre para el Carnaval de Cádiz 2026
La comparsa del 'Chapa' y Raúl Cabrera ya tiene nombre para el Carnaval de Cádiz 2026
La comparsa de David Carapapa ha anunciado a través de las redes sociales una serie de altas y bajas de cara al Carnaval de Cádiz 2026 que ya en este mes de septiembre de 2025 va calentando motores.
Por unos u otros motivos dicen adiós al grupo Lali, Bubu, Salvi, Gavi y Daniel González. Y las caras nuevas son las de Moi Morales, Rafa Domínguez y Juanmi Villegas.
Estos han sido los dos anuncios por parte de la comparsa en redes sociales:
Altas: «Queremos dar la bienvenida a nuestra casa a Moi Morales y dos viejos conocidos como Rafa Domínguez y Juanmi Villegas quien será nuestro bombista. Con ellos somos 14 en las tablas, de momento…».
Bajas: «¡¡Gracias por estos maravillosos años!! Lali, Bubu, Salvi, Gavi y en especial a nuestro querido Daniel González por estar toda una vida a nuestro lado y que por motivos laborales no podrá continuar. Esta fue, es y siempre será tu casa. ¡¡GRACIAS!!».
En el pasado COAC 2025 la comparsa de David Carapapa se llamó 'La resistencia' y se quedó en el pase de semifinales.