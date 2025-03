Ale 'El Peluca' y el sueño cumplido de un joven de 25 años: «Lo de hoy creo que es una recompensa a mi vida entera»

Nadie quiere perderse a Los Calaítas. A la salida del Gran Teatro Falla centenares de personas aguardan a que los Eugenio salgan por la puerta para poder escucharles cantar un estribillo y poder hacerse una foto para el recuerdo con ellos. Fueron la sorpresa y se convirtieron en la consagración del Concurso. Y el responsable de ello tiene nombre y apellido: Alejandro Pérez Sánchez 'El Peluca'. Él puede decir ya que con 25 años ha cumplido su sueño: subirse a las tablas del Gran Teatro Falla en una Gran Final. Ahí es nada.

La emoción era imposible de contener. El telón se bajaba y el público entonaba el «¡campeones, campeones!». En ese momento, ya todo había acabado y Ale El Peluca podía respirar tranquilo. Una acogida del público que todavía no ha asimilado. «No tengo palabras porque en el momento te emociona mucho porque al final esto es lo que sueña un carnavalero desde que es un niño. Para mí estar aquí como autor en mi primer año... no sé, no eres consciente hasta que no pasa la semana en carnaval«, afirma el joven autor.

Después de haber convivido con tanta presión durante estas semanas de Concurso, el vacío que deja haberlo soltado todo en el escenario dificulta que las palabras salgan de su boca. «Estoy muerto, reventado. Me ha bajado ya la tensión, estoy tranquilo, me he relajado, y ya solo queda disfrutar de lo que venga«, afirma. La agrupación será imborrable para muchos aficionados como también lo será la Final para ellos. «Si no ha sido el mejor día de mi vida, puede que haya sido uno de ellos. A ver el fallo del jurado...», reconoce Ale El Peluca.

Toda esta travesía, toda esta aventura en el COAC se la quiere dedicar a una persona: a él mismo. «Lo he pasado mal y y lo de hoy creo que es una recompensa a mi vida entera y al desahogo que he querido hacer con esta chirigota», confiesa el autor, quien no se esperaba que la actuación fuera así. «Ha sido muchísimo mejor de lo que pensaba».

Ahora, solo queda disfrutar de la semana de Carnaval. «A disfrutar la calle, que es lo mejor y es para lo que hacemos esto al final», concluye Ale. Los Calaítas han llegado al final de la travesía y han captado, a medida que su autobús paraba en cada parada, a más fieles. Y con ellos ya van a donde sea.