Telonazo a la eterna primera fase del COAC 2025: «Esto debe ser un punto de inflexión para salvar el Concurso»

Este jueves se abre el telón para dar paso a la vigésimo segunda sesión de preliminares en el Teatro Falla de Cádiz. Veinte dos días de actuaciones. El COAC 2025 ha contado con un total de 133 agrupaciones: 51 chirigotas, 58 comparsas, 19 coros y cinco cuartetos. Y será esta noche cuando se conozca cuáles serán las que vuelvan a pisar las tablas del teatro gaditano en la fase de cuartos, que arrancará este viernes 14 de febrero.

Veinte dos días que han dado para abrir fortísimamente un gran debate: la calidad y la duración. Ahora, toca cerrar la primera fase del COAC y abordar unos cuartos en el que la calidad de las sesiones será mucho mayor. O eso espera el público carnavalero.

«Esto es un suplicio, no puede ser que de veinte dos sesiones de preliminares, haya solamente diez con calidad, las restantes se salvan por una cabeza de serie que se ve desangelada y con un público que, pese a ser la esperada, está amuermado por las agrupaciones que cantan antes que ella«. Con estas palabras Juanma Santillana, devoto y aficionado al Carnaval, transmite su disconformidad sobre esta polémica.

Santillana también es integrante de una comparsa, por lo que sabe en primera persona qué supone esto para las agrupaciones. «Es tedioso», dice. Señala que «la que canta primera tiene que estar casi un mes esperando para ver si continúa en el concurso y la que canta última está esperando casi un mes desde que empieza hasta que canta».

En definitiva, este gaditano apuesta por una vuelta a esta situación: «Hay que poner un límite de inscripciones y luego un cupo máximo para las restantes dando prioridad siempre a las de Cádiz». El comparsista, quien asegura que está siendo un tema recurrente en su grupo de amigos, defiende que «otra forma podría ser incluir un par de agrupaciones más los fines de semana y una más entre semana con el fin de acortar el concurso y concluyendo en unas preliminares con una duración máxima de 14 o 15 sesiones«.

Termina haciendo una reflexión, cuanto menos, tajante: «Si te pones a contar si la semana de Carnaval este año hubiera sido en la primera semana de febrero con este formato el concurso tendría que haber empezado en nochevieja casi».

Los autores avisan de un «antes y un después» para los próximos concursos

Francis Sevilla Pecci también quiere dejar reflejada su opinión, pero eso sí, como presidente de la Asociación de Autores no, si no como autor y aficionado. «Cuando el Concurso nos tendremos que sentar todos, incluido el Ayuntamiento, para debatir el tema. Mientras tanto no podemos hacer mucho. Hay que ver los resultados».

En cualquier caso, Sevilla Pecci, como carnavalero cree que todo esto está siendo «un punto de inflexión, un antes y un después». Para todos los autores es complicado posicionarse, pues tiene muchos entresijos. Lo que este corista tiene claro es que «hay que reírse con las agrupaciones, no de ellas. De lo contrario, no estaríamos hablando de Carnaval».

Se muestra rotundo: «Este concurso está siendo insufrible. Para el público, para la prensa, para los artesanos, para los propios concursantes...». Pone de ejemplo a los que concursaron el primer día -de ese momento ya han pasado veinte días- y a los que van a concursar en la jornada de hoy, «no tiene ningún tipo de sentido».

Además de la duración, Francis quiere destacar que otro punto de inflexión es «nefasta calidad que estamos viendo». Y para ello pone de relieve la chirigota 'Abre los ojos'. «Esto es una puerta que se debe abrir para salvar el Carnaval de Cádiz. No todo vale. Hay gente que se está tomando esta fiesta como su minuto de gloria. Su posibilidad de hacerse famoso. Esto no es Carnaval y es por ello por lo que también debemos abrir otro debate. Hay que poner soluciones«.

Sevilla Pecci concluye no sin antes recordar a la Cantera «porque ellos también son víctimas de este formato». Explica que los niños que cantaron el 13 o 14 de enero, volverán a la final más de un mes después, exactamente el 21 de febrero. «¿Cómo se están manteniendo esos niños? Ya ni están ensayando, ni tienen ilusión por nada. ¿Y habíamos pensado en eso?», concluye la reflexión.

Germán G. Rendón, autor de 'DesOBDC', que se estrenó hace un par de días, ve en esta eterna primera fase un arma de doble filo. «Con un concurso tan largo es mucho más difícil dar la sorpresa. La gente se satura. Como todo en esta vida, los principios se cogen con muchas ganas. Este formato es imposible que siga convenciendo. Mires por donde lo mires. Se podría haber recortado en días«, argumenta.

Rendón cree que se está perdiendo la esencia del concurso por «la pesadez de su duración. La magia de las preliminares ya no existe. Hay gente que prefiere ver una serie u otra cosa antes que ver el Carnaval, ¿eso cuándo ha pasado?», se pregunta. Es difícil, para él, poner una solución que funcione, pero de lo que está seguro es de lo largo y cansino que se está haciendo. «Nosotros hemos cantado en el día 20, esto no es ninguna ventaja. Todo lo contrario», zanja.

Herramientas reales para «salvar el concurso»

Antonio Pérez 'Piru' habla de la supervivencia del concurso. «Necesitamos una herramienta que nos permita controlar el número de agrupaciones, no por calidad ni por elitismo, sino por supervivencia. Porque si de repente se pone de moda traer cuartetos al teatro y vienen 300 -porque el texto y las cosas virales son muy peligrosas- vienen 300 cuartetos al teatro», explica.

Insiste en la búsqueda de soluciones reales para que el concurso sobreviva. «Y ahora mismo no la hay. Habrá que buscar una herramienta que permita que el concurso no se vaya de madre. ¿Qué es que se vaya de madre? Pues habría que buscar un consenso entre aficionados, autores y decidir un número de agrupaciones y cómo se bloquea el número de gente que se ha adquirido«, reitera.

«Hay agrupaciones de nivel medio bajo»

Hay quienes pensarán que muchos sectores hacen su particular verano. Por ejemplo, los bares de los alrededores. El bar Ducal, uno de los ellos. Hacen su temporada, puede ser. Pero los camareros también están de acuerdo en darle una vuelta a este formato. «Hemos notado a mucha gente de fuera, de pueblos, de otras ciudades, que son los que menos dinero dan de hecho. Entre una cosa y otra, los hosteleros de la zona nos llevamos dos meses sin parar. Pero ya es como cada uno lo quiera ver, claro...», añade uno de los trabajadores, que prefiere no opinar mucho porque «es muy complejo el tema. No siempre llueve a gusto de todos».

Una de las camareras del bar Mona Boba, otro de los establecimientos de los alrededores de la Plaza Fragela, conforma que sí, que está siendo muy larga la primera fase «pero nosotros estamos encantados también. Hay que tener en cuenta que esto le da vida al negocio».

Pero la prensa, quizá, también está sufriendo en primera persona lo que está pasando. Teniendo en cuenta el despliegue que hay a nivel información. En el caso de Edu Marín, periodista de Radio Cádiz, opina que «habrá que pensar en una formula en la que la preliminar sea más corta y con más calidad, menos agrupaciones, pero más nivel. Luego, si lo que se pretende es un concurso más largo para hacerlo más rentable a nivel económico, pues se podría recuperar la semifinal a ida y vuelta».

En definitiva, hay algo que coincide y es la calidad por encima de todo. Marín incide en que «la medianía es lo que hace que el concurso se haga eterno en su fase preliminar. Hay demasiadas agrupaciones de nivel medio bajo».