Germán García Rendón: «Hace falta una criba porque estamos haciendo que la gente pierda el interés en el Carnaval»

Tras el paso de su comparsa 'DesOBDC!' por las tablas del Falla, su autor, Germán García Rendón comentaba sus impresiones a La Voz de Cádiz. «Estoy muy feliz porque hemos conectado con la gente. Sobre todo con la gente que habíamos reconectado el año pasado, que yo creo que eso era importante y al final es lo que nos ha conectado con el pasado y es lo que nos llevó, nos empujó a que la comparsa volviera a llamarse Obedece, de cierta manera, con ese des».

Recordando al año pasado, con Donde Fuimos Felices, comentaba que «es melancólica, introspectiva, era acompañando una etapa vital chunga mía, pero es verdad que a mí me ayudó mucho a desahogarme, a expresar mis sentimientos, mis emociones y bueno, este año pues la etapa vital es diferente, he querido hacer un guiño al principio de la presentación (1:03) y es una propuesta mucho más alegre y mucho más combativa«.

Con respecto a la incorporación a filas de José Otero, un mítico de las comparsas de Tino Tovar explicaba que «sobre todo ha aportado su experiencia, su madurez, no deja de ser de mi quinta, pero sí que es verdad que viene detrás pues con una saga de comparsas espectacular y sobre todo José ha sido uno más, ha sabido adaptarse al grupo, ha aportado su opinión como uno más, pero es verdad que ha aportado mucho en la comparsa y ha sido una incorporación muy positiva».

Sobre su perspectiva del Concurso y llegar a la Final afirmaba que «nosotros estamos trabajando para eso y la ilusión la tenemos, no la perdemos. Cuando uno está en el concurso también le gusta gustar, también le gusta desplegar cuanto más letras mejor, que eso es algo también que para mí es muy importante, porque muchas veces hay partidarios de acortar concursos y a mí eso me parece ser un error sobre todo porque se pierden las letras, que es donde se demuestra si los autores tienen fondo de armario o si es una cosa efervescente, rápida«.

Y en cuanto a esas agrupaciones que han llegado con un nivel que no era el adecuado este año al Concurso Germán García Rendón aseguraba que «creo que estamos desvaluando mucho el Carnaval de nuestra tierra y que ha llegado el momento, por lo menos, de repensarlo. Aquí no se trata de excluir a nadie, pero sí que es verdad que hay que poner un filtro. No se puede pensar el mismo modelo de concurso cuando hay 50 agrupaciones que cuando hay 100 o cuando hay 120. Hay que poner otra ronda que vaya antes, igual que había los cuartos o las preliminares. En una ronda previa pues se hagan el fallo y se hagan donde sea. Pero sí que hace falta una pequeña criba porque creo que para el aficionado también es bueno y sobre todo para el Carnaval a largo plazo porque estamos haciendo que la gente pierda la interés en el Carnaval«.