COAC 2025: si obedece, nos vamos

Antepenúltima sesión de preliminares del COAC 2025 en el Gran Teatro Falla, que es escribe pronto, y muy poco que reseñar de lo visto y oído sobre el escenario. El plato fuerte de la jornada era la comparsa de Germán Rendón, 'DesOBDC!', y se cumplieron las expectativas. Fue lo mejor del día. Si desobedece, nos vamos.

Del resto, poco o nada interesante que llevarse a a boca. La más positivo, que queda una noche menos de unas preliminares que tocarán a su fin este jueves.

Coro 'La última función' (Regular)

El coro de Sevilla se estrenaba en el Falla en este COAC 2025 tras no pasar el corte de la fase de preliminares en el pasado concurso con 'Despierta'. El reto que se ponían por delante era el de cruzar la frontera y poner sus dos pies en los cuartos de final. Y arranca con fuerza este coro en su presentación. El Carnaval se ha convertido en un circo. Ellos representan un circo sin domador, «no tenemos domador porque el veneno que salta por Carnaval no se puede domar». Esta, la de hoy, era la última función. Aunque ellos esperan volver a cantar...

El primer tango un sentido homenaje a Julio Pardo, fallecido el 11 de febrero de 2023. «Dos años sin ti», recuerdan con letras bonitas y sentimiento que se nota sale del alma.

El segundo, una defensa del derecho a cantar de las agrupaciones de fuera. Llaman «payaso» a quien critica que las preliminares se hacen largas por este motivo. «Payaso, disfruta de la fiesta como yo». «Yo vengo con respeto, el respeto que se merecen el coro, el Falla, Cádiz y su afición».

Los cuplés, a la dieta a la que va obligando el pureteo. Nada mejor para quitarte las ganas de comer a la hora de comer que ver la chirigota negacionista 'Abre los ojos'. Y nada, comer, comer... y barriga y barriga. No hay forma de verse la picha al mear.

El segundo a lo que está cambiando el Carnaval. Se han perdido las tradiciones, pero el puntazo en una bulla de gente no te lo quita nadie. Eso no ha cambiado.

Popurrí circense de principio a fin. Un espectáculo esto del circo. Salen muchos figurantes. Guiños a Cádiz desde Sevilla. Aplausos a Sevilla desde Cádiz.

Comparsa 'Los gordos' (Regular)

La agrupación gaditana procedente de Los Barrios, con experiencia en el concurso del Falla, tocó la patata desde su presentación. Y es que van literalmente de lo que proponían con el nombre: de gordos. Y se apoyan en el tipo de principio a fin. El mensaje cala por buenos mensajes, con humor a ratos, también por insistencia.

Hablan de sus problemas diarios, de sus miedos y temores... de su salud mental. «Sé que los excesos me están quitando la vida», confiesan. «¡Estoy pidiendo ayuda!», gritan. Están locos por su media naranja, alguien con quien andar de la mano. «He crecido perdido entre complejos», lanzan a los cuatro vientos, embutidos en sus ropas, con pelo largo y barbas

El primer pasodoble de presentación encaja en el tipo y ponen el foco en la gordofobia. El segundo lo apuntan a la presencia de Lalachus en las campanadas de Nochevieja.

Ante de los cuplés avisan: «Espero no caerte gordo después de cantarlos». El primero lo dedican al Gordo de Navidad, recordando a la niña que lo cantó dos veces y dejando caer al jurado que por ellos cantan también dos... o tres veces más. Y el segundo a los votante de VOX, a la gente de ultraderecha... siempre con niñas delgaditas y finas. Hasta que se meten dos rayas y buscan a las más gordas. En el estribillo se ponen cariñosos, convirtiendo la palabra obeso en besos.

El popurrí no pierde peso. La actuación no tiene otro mensaje ni otro camino. Y juegan, o sufren, con el tipo. Van levantando cabeza poco a poco para acabar con alegría: «Me importa un pito lo que pienses tú. Yo me voy pa' la calle que quiero darme un garbeo. Se ha puesto la vida como el Carnaval, todo el mundo disfrazado pensando en el que dirán. Me gusta mezclarme entre la gente normal, como la gente del pueblo, la que hace Carnaval».

Chirigota 'Los hijos de los millonarios, vulgo 'Los carahotes' (Regular)

Se adivina con el primer acorde que la presentación arranca con la música de la presentación de la comparsa de Juan Carlos Aragón 'Los millonarios', que en este 2025 cumple 10 años. Y vaya por delante que hay guiños a sus letras durante parte del repertorio. Bien vestidos, o vestidos de 'pijos', según se mire, con la bandera de España en las mejillas y grandes pelucos. Grandes. Tirando dinero, son los hijos del millonario.

En el primer pasodoble tocan el tema del problema de la vivienda. Sí, para ellos también es un problema. Y lo argumentan. En el segundo, críticas a las comparsas, sacando a la palestra un nombre propio, el de Paco Alba, y críticas al Concurso del Falla.

Los cuplés con guasa, algo de gracia e intento de dejar títeres sin cabeza, algo que llevan también al popurrí. En el primero ven cosas raras, como a Felipe VI y a Bruno apoyando causas que no les cuadra. Y acaban concluyendo: «le estoy echando menos tabaco». En el segundo, tiran de jerga, con palabras que pocos controlan... y dicen que posiblemente se haya entendido más que a la chirigota del Selu el otro día. Estribillo al tipo y juancarlista.

«Pa' dormirme mi padre siempre me ponía un coro». «Yo llegué al mundo así vestido». «Muchas extraescolares, piano...». «También el pádel...». Referencias al Opus. Al NU... «para hacer bien el amor hay que venir al NU». Y conclusión clara: «Lo fácil que es todo si tienes dinero». El popurrí es un derroche, por ligarlo al tipo, de todo tipo de guiños...

Comparsa 'DesOBDC!' (Buena)

Fiel a su estilo, oscura pero con las cosas claras. Presentación melódica, romántica... «Son tiempos difíciles, no hay revolucionarios», cantan. «Me escapé de la jaula para asomarme a tus ojos», susurran.

El pasodoble va por menores y al 3x4, lo que no es común, aunque aparece el 4x4 justo en el trio. El primero al tipo. Y deja claro Germán que no piensa cambiar sus formas y estilo aunque eso traiga de la mano no alcanzar finales y premios.

El segundo palo al Cádiz CF. Viva la Pepa, la del Cádiz. «Mi equipo era lo contrario a este cortijo», gritan con rabia. Bien cantado, en los dos sentidos.

Los cuplés a Martínez Ares y de nuevo al fútbol. En el primero hablan de los problemas de salud, «la migraña», que han impedido al autor sacar agrupación este año. Y ahora entienden cómo ellos no han ganado nada. El del fútbol, mezclado arte y jugadores. Enésima rendición ante Mágico González: «sería Picasso». ¿Y Chris Ramos? Chris Ramos sería un brochazo de Antonio Martín. No sale bien parado el Cádiz CF en el repertorio, pese a estar levantando cabeza desde la llegada de Garitano.

El repertorio en música, por segunda vez en la obra del autor desde que hace brotar comparsas de la nada, es todo original. Guitarras y bajo. Y el popurrí es una delicia que encaja al tipo. Salen los astilleros, los jóvenes y se acerca la tormenta perfecta. Cómo ser impermeable.

La despedida es otra declaración de intenciones en el grupo: «Sólo hay una cosa que OBEDECEr entre nosotros: si uno vuelve a caer, el otro le levanta».

Chirigota 'Las ovejitas negras' (Regular)

Las ovejitas negras, en un internado. La chirigota de Roquetas de Mar del gaditano emigrante Juan Antonio Osorio, autor junto a Juan Bautista Herranz Quintero y José Manuel Gómez-Vizcaíno López, representa a malos estudiantes.

En el primer pasodoble critican las profesiones modernas, se puede llegar a ser presidente. En el segundo, el Carnaval les permite aprender algunas asignaturas. La intención es aprobar.

El primer cuplé a un sex shop. El segundo empieza con Trump y acaba en un estribillo bien ligado al tipo: «No he aprendido nada, mis notas son horrorosas, pero he probado un montón de cosas».

El popurrí arranca algunas risas y aplausos. Y acaban cantando con el corazón en la mano. Disfrutan de lo lindo.

Comparsa 'Más típico no lo hay, de Conil a Cai' (Regular)

Comparsa conileña que llegaba al Falla tras 'Los poquito a poco' (2024). Sobre el escenario, el rey de la comparsa, natural de la misma localidad jandeña, Paco Alba. Pura poesía en la presentación, como no podía ser de otra manera. «Más típico no lo hay».

Andalucismo en el primero de los pasodobles. Luchó por lograr la autonomía. Sale la bala traidora que le quitó la vida. Es Caparrós. Y piden justicia para su figura y apellido.

El segundo es a un pañuelo. No a un pañuelo cualquiera. Mucha gente sabe de ese tipo de pañuelos. «Con dos coloretes se ríe de la muerte y abraza la vida».

Risas tras el canto a la tragedia. Los cuplés. El primero a los cromos de Carnaval. Al final sale Martínez Ares, en un sobre de ibuprofeno. El segundo se fija en Trump y en su expansión: ahí tienes Sevilla, Jerez.... Estribillo bonito: «Más típico no hay que decirte que te quiero». Por febrero.

Popurrí que arranca con viento, mar y sal. Música... Un genio del Carnaval, un dios. Terrestre en una gran tierra. E inmortal. Paco Alba. Tiempo para la historia de una historia, que rima con Palestina. Absurdas batallas. La falsa religión. Y la paz... ¿para cuándo?

Su cantar, su Caleta... y sucesión de nombre de autores con nombre propios. Un tarro con la esencia de autores. Más típico no lo hay... Se acaba mirando a Paco Alba y entonando el Vaporcito sin mascar letra.