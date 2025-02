COAC 2025: el Falla le da al play

La penúltima sesión de preliminares del COAC 2025 se presentaba con dos platos fuertes: el coro de Valdés, que regresaba al Falla cinco años después de su última participación, aunque el año pasado estuvo en las calles con 'La chunga perfecta', y la chirigota del último pregonero del Carnaval de Cádiz, Juan Manuel Braza Benítez, el 'Sheriff': 'Los sherijuegos'.

El coro dejó buen sabor de boca y peleará a lo justo por meterse en cuartos. La chirigota lo bordó y se metió al público en el bolsillo con sus cantajuegos a la gaditana: y se metió a niños y mayores en el bolsillo.

Coro 'Este coro es la polla' (Buena)

La vida tiene su paradoja. Y el coro de Valdés, coro callejero por excelencia, tiró de 'despedida' en su regreso al Falla tras varios años de ausencia. El tipo era el de Chari, un novia que se casa, y su grupo de amigas.

Presentadas todas, con las ganas de cachondeo que tiene que haber en ese tipo de celebraciones, turno para dos tangos dedicados a su propio coro, que tiene sus raíces en la calle pero es respetuoso con el Falla, con la modalidad y con su majestad el tango, y a una abuela que hace callar a su abuelo, vivido en el machismo, para que disfrute de su despedida como le venga en gana... que para eso es libre.

Cuplés repartidos para Raphael, la manicura moderna, el alcalde de Cádiz y el 'Lacio' y un estribillo que juega con distintas formas de despedirse, como adiós, bye o ciao para acabar dejando claro que les gustan las despedidas.

Chirigota 'Ni fú ni fá' (Regular)

La chirigota de Luis María, con su grupo de Los Palacios y Villafranca, no defrauda a sus seguidores. En sus camisetas profesan amor a Paco Alba.

Los 'Ni fú ni fá' pues eso: les da igual absolutamente todo. Lo dejan claro en la presentación, apuntando que les da lo mismo comer con picos que con pan, o en el pasodoble de presentación, donde ahondan en el tipo: les da igual el levante que el poniente un domingo. «Que le den por cuelo a la gente, sean de izquierdas o de derechas».

En el segundo abordan la turistificación de una manera muy de Luis María, con la ironía por bandera.

El popurrí lo protagoniza casi en exclusiva un enorme ropero. Si el año pasado el grupo fue 'La historia interminable', interminable fue el recorrido que hace el ropero durante las cuartetas. En la cuarteta final, lo sueltan para aparcar la guasa y ponerse románticos.

Comparsa 'La volaura' (Regular)

La comparsa de Huelva de los hermanos Giraldo, que el año pasado se quedó 'atrapada' en la fase de preliminares, llegaba al Falla este año como mineros que pican en una mina. La mina es el Carnaval, porque el Carnaval es una mina. Y hay mucho que picar. Pica sin parar... la volaura va a explotar.

En el primer pasodoble recuerdan que en esta mina no todo vale. Hay comparsas que se pican, buscando el oro. Comparan el Carnaval con diferentes minerales y rocas.

En el segundo, la enfermedad del cáncer y los pañuelos en las cabezas de las luchadoras. Viva esa marea rosa que es la unión de mujeres que luchan por su vida. Dura crítica al sistema sanitario.

El primer cuplé, al lío entre el emérito y Bárbara Rey. Se escuchan sus conversaciones. «Ábrete una cuenta y yo te la meto todas las semanas». El segundo para confesar que son unos frikis de la tecnología. Y ahora con la inteligencia artificial piden recetas con su presupuesto: «te vas a comer a casa de tu hermano». Bonito estribillo, picando para rebuscar ese piropo que te vuelva a enamorar.

Popurrí sentido, picando cada cuarteta. Ellos encuentran su particular oro.

Chirigota 'Los sherijuegos' (Muy buena)

Con alma de pregonero y chirigotero, pidiendo perdón por haber puesto a Cádiz verde ('El Grinch de Cai'), se presentaba el 'Sheriff' y su grupo en el Falla con ganas de juego.

El público recibe a la chirigota con ganas y no tarda en acabar en el bolsillo de estos cantajuegos en versión gaditana. Y a jugar. Los niños no juegan como antes. Ellos han venido a arreglarlo.

«Si quieres jugar cantando dale al play y escucha el compás de Cai». Y hay que darle una y otra vez. En los pasodobles, dos veces. Y en los cuplés, otras dos. »Con las chirigotas seguimos jugando y tu pregonero aquí cantando«, canta con el alma en el primer pasodoble. En el segundo se defiende la cantera con uñas y dientes. »Cuiden la cantera, no roben su sueño que se muere«.

Los cuplés, en una línea reconocible, con mucho juego. «No hay trabajo, estamos cabizbajos. Lo digo de otra manera, Pedro Sánchez vete al carajo». «El primero que cantó los cantajuegos, ya tienen pelo en los huevos». Se canta a la instrumentación que crece y crece. El 'Chapa' en 'La Tribu' ha metido un flautista para que se lleve todas las ratas«. Juega con todo como pocos y no deja que el público salga de su bolsillo.

El popurrí es golpe tras golpe, verso tras verso. «Duérmete niño, duérmete ya... que si no el 'Pellejo' te cantará». El niño parece que se duerme. «Papá, dame el móvil». La última cuarteta es una maravilla en la que se defiende al niño por encima de todo. Te quedan mil batallas por perder, mil batallas por ganar.. se le apunta en forma de espoiler. Gana la batalla, gana la batalla, gana la batalla. Hay muchos frentes abiertos. Abusan de ellos, los matan...

La sonrisa de un niño es el arco iris que ilumina el mundo. Gana la batalla. El tiempo es oro y quien tiene un amigo tiene un tesoro. «Como decía mi padre», se recuerda en un bonito guiño a un pasodoble histórico. El 'Sheriff' lo ha vuelto a hacer. «Chirigota, chirigota»

Comparsa 'Albarracín, la aldea escondida' (Regular)

Llegan desde la localidad serrana de El Bosque un grupo de duendes con mucha fantasía. Llegan con críticas, con dulzura y con una pasión incontrolable por Cádiz: la brujita de Occidente.

El primer pasodoble lo dedican al turismo desmedido. Hay un trato diferente a los extranjeros. El segundo es para tocar la patata sacando el tema de nuestros mayores.

Los cuplés no tocan la patata de la risa, pero culminan con un precioso estribillo que cala entre los espectadores.

El popurrí lleno de luz y piropos a Cádiz. Los duendes ganan en fantasía y se marchan diciendo «te quiero». Juego de luces a oscuras entre componentes y público. Si Twitter hace su magia, del Falla ni hablar...

Chirigota 'Venimos de vuelta' (Regular)

La chirigota algecireña del 'Tini' arranca con 'La Sereníssima'. Son indios, piratas y romanos. Y uno de ellos... de rumano. «Venimos de vuelta, qué más quieres que te diga, de tu Carnaval», apuntan en la presentación.

El primer pasodoble es una declaración de amor a Cádiz. Una más. Son muchos años cantándote, pero «los nervios no se quitan». El sorteo les hizo cantar de los últimos días y han buscado un repertorio para volver a enamorarla. Volver...

El segundo es un canto a la verdad. La madre, ya de adolescente, le daba consejos a la hora de salir temerosa por lo que pudiera ocurrir. «Que sí, mamá, déjame en paz, que no soy un adolescente». Ahora les pasa a ellos lo mismo con su hija. Hasta que no está en casa no se quedan tranquilos.

Y cuanto más acelero... es la música introductoria de los cuplés. Y es que hay tres coches en el escenario y los cantan sentados en ellos. El primero acaba con una crema de verdura. El segundo acaba «sin pene ni gloria»... El estribillo, con tintes ebrios, al estilo del tipo. «Ese no es mi amigo, ese es mi hermano».

El popurrí arranca desde el coche, con sus vasos en las manos y sus historias. No tardan en levantarse, pero no están mejor de pie. No encuentran las llaves del coche para subirse otra vez (es descapotable). Tiempo hasta para versionar a las ratatatata de Bienvenido. Y de nuevo a los coches, que toca control de tráfico. La última cuarteta de pie para acariciar el cielo que es Cádiz. «Como siempre te espero en la calle».